Семашко собирается в Россию на переговоры по газу

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Вице-премьер Владимир Семашко и его российский коллега Аркадий Дворкович проведут на следующей неделе в Москве очередной раунд переговоров по газовому вопросу.



© Sputnik/ Виталий Аньков Семашко назвал "опасной" зависимость от РФ по нефти и газу

Сейчас известны условия и цены поставок газа в Беларусь на три ближайших года – до 2019-го. Благодаря скидкам в 2018 году газ для республики будет стоить 129 долларов США за тысячу кубометров, в 2019-м – 127 долларов.

"Прежде всего будет обсуждаться вопрос по газу", – цитирует БелТА слова Семашко.

Вице-премьер также отметил, что на встрече будет рассмотрена не только эта проблема – планируется обсудить и другие экономические вопросы.

Единый энергетический рынок в ЕАЭС должен заработать до 1 июля 2019 года, а все изъятия и ограничения на торговлю энергоносителями между Россией и Беларусью должны быть сняты с 2025 года. Ранее Семашко подчеркивал, что консультации по поставкам газа в Беларусь до этого периода идут по графику.

Власти республики уже заявляли о том, что зависимость республики от российских энергоносителей является опасной, приводя пример: производство электроэнергии в Беларуси на 95% осуществляется с использованием российского газа.

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