Андрей Кобяков во время посещения предприятия

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия свободной экономической зоны "Минск" по итогам 2017 года увеличат экспорт до $1 млрд, сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков после посещения СЭЗ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предприятия свободной экономической зоны "Минск" выйдут на экспорт в $1 млрд. С учетом этого мы можем оценить успешность преференций, предоставленных компаниям в свободной экономической зоне", - отметил Андрей Кобяков.

Премьер-министр в качестве примера успешных резидентов СЭЗ "Минск" привел наукоемкое и высокотехнологичное предприятие "Адани". Его продукция востребована на рынках 70 стран, в том числе Соединенных Штатов Америки и Китая. "Многие считали, что с китайцами невозможно соревноваться на их собственном рынке. Как показывает опыт предприятия - можно, если постоянно работать над совершенствованием своей продукции, новыми линейками, опережать конкурентов по научно-техническому обеспечению", - обратил внимание премьер-министр.

На предприятии "Адани" предлагается создать собственный ученый совет, компания поощряет научную деятельность своих сотрудников, в том числе материально. По мнению Андрея Кобякова, опыт этого предприятия по интеграции науки и производства вполне может быть изучен на Съезде ученых Беларуси, который пройдет в Минске до конца года. "Это именно тот перспективный союз науки и производства, о котором всегда шла речь. То есть это не схема "дайте деньги - и мы повысим наукоемкость валового внутреннего продукта", а люди реально зарабатывают, направляя средства на развитие науки, чтобы потом сама наука помогала производству. Такая система обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности", - считает глава правительства.

Компания "Адани" и группа компаний "Алютех", которые разместили свои производства на территории свободной экономической зоны "Минск", могут быть точками экономического роста для страны, отметил Андрей Кобяков. И таких предприятий в Беларуси становится все больше. "Они действительно являются флагманами и ориентирами для других организаций и тех, кто мог бы создать собственный бизнес. В стране сейчас реализуются программы поддержки малого и среднего бизнеса, есть возможности кредитования, в том числе стартапов", - добавил премьер-министр.

УП "Адани" занимается выпуском современной высокотехнологичной продукции - это рентгеновские системы досмотра, медицинское рентгенодиагностическое оборудование, спектрометры, системы неразрушающего контроля.

Группа компаний "Алютех" является производителем алюминиевых профильных систем и секционных ворот. Холдинг объединяет 5 производственных и более 20 сбытовых предприятий. Из них три производственных предприятия расположены на территории СЭЗ "Минск". Продукция компании поставляется в 65 стран.-0-