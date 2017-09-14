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ВВП Беларуси в январе-августе вырос на 1,6%
15.09.2017 16:18 — Новости Экономики | БелТА
15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта Беларуси в январе-августе 2017 года составил Br66,2 млрд, или в сопоставимых ценах 101,6% к уровню января-августа 2016 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-августе по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 107,8%.-0-
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15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта Беларуси в январе-августе 2017 года составил Br66,2 млрд, или в сопоставимых...
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