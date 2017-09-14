ВВП Беларуси в январе-августе вырос на 1,6%

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта Беларуси в январе-августе 2017 года составил Br66,2 млрд, или в сопоставимых ценах 101,6% к уровню января-августа 2016 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-августе по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 107,8%.-0-