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ВВП Беларуси за 8 месяцев вырос на 1,6%
15.09.2017 20:54 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен – Sputnik. Внутренний валовой продукт Беларуси за восемь месяцев текущего года вырос на 1,6%, сообщил в пятницу Национальный статистический комитет республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации Белстата, это первая оценка ВВП за период с января по август текущего года.
"Объем ВВП в текущих ценах составил 66,2 миллиарда рублей, или в сопоставимых ценах 101,6% к уровню января-августа 2016 года", – сообщил Белстат.
Совмин Беларуси планирует, что в текущем году рост ВВП составит не менее 1,7%.
Ранее Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем макрообзоре
На заседании правительства, которое прошло 29 августа и на котором были одобрены проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси на следующий год, был установлен прогноз по росту ВВП на 2018 год – 3,4%.
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Совмин Беларуси планирует, что в текущем году рост ВВП составит не менее 1,7%.
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