ВВП Беларуси за 8 месяцев вырос на 1,6%

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Внутренний валовой продукт Беларуси за восемь месяцев текущего года вырос на 1,6%, сообщил в пятницу Национальный статистический комитет республики.



© Sputnik / Виктор Толочко ВВП Беларуси за семь месяцев вырос на 1,1%

По информации Белстата, это первая оценка ВВП за период с января по август текущего года.

"Объем ВВП в текущих ценах составил 66,2 миллиарда рублей, или в сопоставимых ценах 101,6% к уровню января-августа 2016 года", – сообщил Белстат.

Совмин Беларуси планирует, что в текущем году рост ВВП составит не менее 1,7%.

Ранее Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем макрообзоре улучшил прогноз по приросту ВВП в Беларуси по итогам 2017 года. Он повысил прогноз экономического роста в целом регионе на 2017 год с 1,3% до 1,6%.

На заседании правительства, которое прошло 29 августа и на котором были одобрены проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси на следующий год, был установлен прогноз по росту ВВП на 2018 год – 3,4%.