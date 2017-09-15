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ВВП Беларуси за 8 месяцев вырос на 1,6%

15.09.2017 20:54 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 сен – Sputnik. Внутренний валовой продукт Беларуси за восемь месяцев текущего года вырос на 1,6%, сообщил в пятницу Национальный статистический комитет республики.

ВВП Беларуси за 8 месяцев вырос на 1,6%
© Sputnik / Виктор Толочко
ВВП Беларуси за семь месяцев вырос на 1,1%

По информации Белстата, это первая оценка ВВП за период с января по август текущего года.

"Объем ВВП в текущих ценах составил 66,2 миллиарда рублей, или в сопоставимых ценах 101,6% к уровню января-августа 2016 года", – сообщил Белстат.

Совмин Беларуси планирует, что в текущем году рост ВВП составит не менее 1,7%. 

Ранее Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем макрообзоре улучшил прогноз по приросту ВВП в Беларуси по итогам 2017 года. Он повысил прогноз экономического роста в целом регионе на 2017 год с 1,3% до 1,6%.

На заседании правительства, которое прошло 29 августа и на котором были одобрены проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси на следующий год, был установлен прогноз по росту ВВП на 2018 год – 3,4%.

 
Теги: Минск
 
 
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Совмин Беларуси планирует, что в текущем году рост ВВП составит не менее 1,7%.

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