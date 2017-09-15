Открыто движение поездов на электрифицированном участке железной дороги Молодечно-Гудогай-Кяна

16 сентября, Молодеченский район /Корр. БЕЛТА/. На станции Пруды прошла церемония открытия движения поездов на электровозной тяге на участке Молодечно-Гудогай-Кяна, передает корреспондент БЕЛТА.

Из Беларуси в Литву проследовал первый грузовой поезд, ведомый электровозом БКГ1 с экспортной продукцией белорусских предприятий.

"Впервые в новейшей истории нашей страны железнодорожными администрациями Беларуси и Литвы был осуществлен проект по электрификации железнодорожных линий в международном сообщении. Это совместный результат согласованных действий на всех этапах его реализации", - пояснили в БЖД.

Белорусской железной дорогой электрифицирован участок Молодечно-Гудогай-госграница протяженностью 84 км. АО "Литовские железные дороги" электрифицирован участок госграница - Н.Вильня протяженностью 27 км.

Строительно-монтажные работы были начаты в сентябре 2015 года. В настоящее время электрифицированный участок Молодечно-Гудогай-госграница введен в эксплуатацию.

Работы по инвестпроекту "Электрификация направления Молодечно-Гудогай-госграница" проводились в соответствии с договором строительного подряда, заключенного между БЖД и Китайской компанией по экспорту и импорту электрооборудования (CUEC). Китайская компания осуществляла комплексную поставку оборудования, организовала работу субподрядных организаций, выполнила процедуры метрологической поверки измерительного оборудования, провела обучение персонала эксплуатирующих организаций БЖД.

Проект финансировался за счет кредитных ресурсов Экспортно-импортного банка Китая, а также собственных средств БЖД и инновационного фонда Минтранса.

Во время реализации инвестпроекта были построены две тяговые подстанции и два дежурных пункта контактной сети на станциях Ошмяны и Пруды. Общая протяженность линий внешнего электроснабжения составила 83,4 км. Эксплуатационная длина двухпутного электрифицированного участка - 84,25 км.

Объем выполненных работ составил $72 млн. "Особенно важно отметить, что белорусскими строительными организациями объем оказанных услуг, поставленного оборудования и материалов составил $41 млн, или 57% от общего объема выполненных работ. Объем строительно-монтажных работ, выполненных белорусскими предприятиями, в целом по объекту - 97%", - уточнили в БЖД.

С введением в эксплуатацию участка Молодечно-Гудогай-госграница доля перевозимых по электрофицированным участкам БЖД грузов вырастет с 40% до 60%. "Организация движения поездов на электровозной тяге по направлению Минск-Вильнюс будет способствовать повышению конкурентоспособности Белорусской железной дороги на рынке транспортных услуг, а также транзитной привлекательности Беларуси", - отметили в БЖД.-0-