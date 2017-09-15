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Тарифы на ЖКУ: за что и сколько будут платить белорусы в 2018 году?

16.09.2017 12:54 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 сен – Sputnik. Граждане Беларуси уже в первом полугодии 2018 года будут оплачивать основные жилищно-коммунальные услуги по их полной себестоимости, заявил вице-премьер республики Анатолий Калинин.

Тарифы на ЖКУ: за что и сколько будут платить белорусы в 2018 году?
© Sputnik / Виктор Толочко
Тарифы на коммуналку поднялись на 8%

Как сообщает Портал коммунальной грамотности населения, Калинин принял участие в заседании тематической секции в министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

"В первой половине следующего года население будет вносить стопроцентную оплату по основным жилищно-коммунальным услугам за исключением теплоснабжения", – сказал Калинин.

Он уточнил, что правительство рассчитывает и на повышение качества ЖКУ с ростом тарифов.

Вице-премьер обратил внимание, что тарифы на теплоснабжение в силу того, что это достаточно затратная подотрасль, будут повышаться постепенно в зависимости от доходов населения. 

Как ранее сообщал Sputnik, в последний раз в Беларуси тарифы на основные коммунальные услуги правительство проиндексировало с 1 сентября 2017 года. В среднем тарифы на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения выросли на 8%.

До конца года коммуналка подорожает еще дважды>>

Вслед за этой индексацией власти Минска подняли примерно на такую же величину тарифы и на другие коммунальные услуги.

Ранее в правительстве рассчитывали выйти уже к началу 2018 года на полное возмещение населением затрат на эти виды услуг.

Отказ от перекрестного субсидирования в сфере ЖКХ является одним из основных спорных пунктов в повестке переговоров Беларуси с МВФ о новом кредите. Между тем Беларусь, которая пока не ведет переговоры с фондом, рассчитывает вскоре их возобновить.

 
Теги: Минск
 
 
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За основные жилищно-коммунальные услуги уже в первом полугодии граждане будут платить по полной себестоимости, тарифы на тепло частично будет субсидировать...

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