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Кобяков уверен, что белорусские заводы могут конкурировать с Китаем

16.09.2017 13:14 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 сен – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков считает, что белорусские высокотехнологичные и наукоемкие предприятия в состоянии конкурировать с аналогичными производствами в Китае и США.

Кобяков уверен, что белорусские заводы могут конкурировать с Китаем
© REUTERS/ стрингер
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В пятницу белорусский премьер посетил предприятия-резиденты СЭЗ "Минск", в том числе НПО "Адани", которое занимается производством высокотехнологичной рентгеновской техники для промышленного и специального применения.

Кобяков отметил, что продукция этого предприятия, успешно реализовавшего инвестпроект, востребована сейчас на рынках 70 стран, в том числе США и Китая.

"Многие считали, что с китайцами невозможно соревноваться на их собственном рынке. Как показывает опыт предприятия — можно, если постоянно работать над совершенствованием своей продукции, новыми линейками, опережать конкурентов по научно-техническому обеспечению", – сказал Кобяков, слова которого привели в пресс-службе правительства.

По его мнению, опыт этого предприятия по интеграции науки и производства вполне может быть изучен на Съезде ученых Беларуси, который пройдет в Минске до конца года. 

"Это именно тот перспективный союз науки и производства, о котором всегда шла речь. То есть это не схема "дайте деньги – и мы повысим наукоемкость валового внутреннего продукта", а люди реально зарабатывают, направляя средства на развитие науки, чтобы потом сама наука помогала производству. Такая система обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности", – считает глава правительства.

Компания "Адани" и группа компаний "Алютех", которые разместили свои производства на территории свободной экономической зоны "Минск", могут быть точками экономического роста для страны, отметил Кобяков. 

Премьер порадовался, что таких предприятий в Беларуси становится все больше. "Они действительно являются флагманами и ориентирами для других организаций и тех, кто мог бы создать собственный бизнес. В стране сейчас реализуются программы поддержки малого и среднего бизнеса, есть возможности кредитования, в том числе стартапов", – резюмировал премьер-министр.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер побывал в СЭЗ "Минск" и посмотрел, как работают инновационные предприятия свободной зоны.

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