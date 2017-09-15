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По электрифицированному участку от Молодечно до Кяны пустили поезда
16.09.2017 14:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен – Sputnik. Беларусь и Литва ввели в эксплуатацию электрифицированную железнодорожную линию на участке Молодечно – Гудогай – Кяна, по этому участку в субботу проследовал первый поезд, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской железной дороги.
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Строительство линии было начато в 2015 году. Белорусская сторона выполняла электрификацию на участке от Молодечно до границы с Литвой протяженностью 84 километра, Литовские железные дороги электрифицировали линию на участке от границы с Беларусью до Новой Вильни длиной 27 километров.
Беларусь проводила строительство электролинии на своем участке по договору строительного подряда, который был заключен между БЖД и Китайской компанией по экспорту и импорту электрооборудования (CUEC). Китайцы поставляли оборудование, организовали работу субподрядных организаций, выполнили процедуры метрологической поверки измерительного оборудования, провели обучение персонала эксплуатирующих организаций БЖД.
Проект финансировался за счет кредитных ресурсов Экспортно-импортного банка Китая, а также собственных средств БЖД и инновационного фонда Минтранса. Общая стоимость выполненных белорусской стороной работ составила 72 миллиона долларов США. При этом больше половины оборудования и работ было поставлено и выполнено белорусскими компаниями.
В БЖД также сообщили, что в субботу по электрифицированному участку дороги проследовал первый грузовой состав с экспортными грузами отечественных предприятий.
С введением в эксплуатацию участка Молодечно – Гудогай – госграница доля перевозимых по электрофицированным участкам БЖД грузов вырастет с 40% до 60%, отметили в БЖД,
На торжественном открытии участка присутствовал и вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.
"Это большой задел для всей экономики страны — новый транспортный коридор, современная логистика. Данный трансграничный проект Беларуси и Литвы связывает нас с портами на Балтике, а это говорит о том, что мы можем реализовывать больше своих амбиций в торговле. Второй важный акцент – создание комфортных условий для пассажиров", – сказал он.
Вице-премьер отметил, что теперь пассажирам будет проще добираться из Минска в Вильнюс и обратно. "Уверен, что мы в ближайшее время должны запустить современный электрический поезд, который свяжет Минск и Вильнюс", – сообщил Калинин, добавив, что это будет весьма кстати во время Евроигр-2019.
Вице-премьер подчеркнул, что с завершением электрификации участка завершена электрификация двух главных транспортных коридоров, проходящих через Беларусь.
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Электрификацией занимались железные дороги Беларуси и Литвы, белорусская сторона строила электролинию по стройподряду с Китаем.
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