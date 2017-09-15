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Иностранные наблюдатели прибыли в Беларусь на учения "Запад-2017"

16.09.2017 20:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Иностранные наблюдатели прибыли по приглашению белорусской стороны на учения «Запад-2017». Как сообщил начальник управления информации министерства обороны республики Владимир Макаров, приехали представители 7 стран.

«Беларусь в духе открытости и транспарентности и на добровольной основе пригласила представителей от Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Украины, Швеции и Эстонии для наблюдения за ходом совместного стратегического учения», — сказал Владимир Макаров.

По словам Макарова от каждой из этих стран приехали по два наблюдателя. Они будут приутствовать на учениях с 16 по 20 сентября.

«Программа работы наблюдателей предусматривает посещение полигонов, где они смогут ознакомиться с практическими действиями участников совместного стратегического учения», — пояснил Макаров.

Представитель Минобороны также сообщил, что с 17 сентября начинается второй этап учений. Участникам предстоит отразить условную агрессию, направленную против Союзного государства Беларуси и России.

Учения «Запад-2017» начались 14 и продлятся до 20 сентября. В них задействованы 12 700 военнослужащих (из них около 10 тысяч — в Беларуси), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.

Как ранее сообщал глава НАТО Йенс Столтенберг, организация направит трех наблюдателей на учения «Запад-2017». «Мы получили приглашение от России и Беларуси и отправляем трех экспертов на учения», — сообщил он. При этом он призвал к большему уровню транспарентности этих маневров.

Он также рассказал, что Беларусь пригласила наблюдать за учениями в течение пяти дней, а Россия — одного.

 
 
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В нашу страну приехали представители 7 европейских стран.

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