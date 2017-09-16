Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 сентября, проинспектирует ход стратегических учений «Запад-2017» в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.



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«Верховный главнокомандующий проинспектирует действия Вооруженных сил Союзного государства России и Беларуси на основном этапе совместного стратегического учения „Запад-2017“, который пройдет на полигоне Лужский», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что вместе с Путиным за ходом учений будет наблюдать и Александр Лукашенко. Однако 15 сентября газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщила, что президент Беларуси пересмотрел свои планы и, скорее всего, не приедет на российский полигон для инспектирования учений «Запад-2017».

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт назвала эту информацию инсинуацией и пояснила, что, как и планировалось ранее, Александр Лукашенко примет участие в учении именно на территории Беларуси. «Собственно, и официального приглашения главе белорусского государства приехать на это учение в Россию не поступало», — добавила она.

По словам Эйсмонт, приглашение прибыть в Беларусь отправлено и Владимиру Путину, но ответа (по состоянию на 15 сентября. — Прим. TUT.BY) пока не последовало.

Путин и Лукашенко последний раз вместе наблюдали за маневрами в ходе учений «Запад-2013» — сначала в Гродненской области Беларуси, а затем в Калининградской области России.

Учения «Запад-2017» начались 14-го и продлятся до 20 сентября. В них задействованы 12 700 военнослужащих (из них около 10 тысяч — в Беларуси), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.

17 сентября началась вторая фаза учений. Накануне в нашу страну прибыли иностранные наблюдатели .