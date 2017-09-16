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Теперь официально. Путин проинспектирует учения "Запад-2017" на полигоне в Ленинградской области
17.09.2017 16:30 — Новости Экономики | Tut.by
Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 сентября, проинспектирует ход стратегических учений «Запад-2017» в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Верховный главнокомандующий проинспектирует действия Вооруженных сил Союзного государства России и Беларуси на основном этапе совместного стратегического учения „Запад-2017“, который пройдет на полигоне Лужский», — говорится в сообщении пресс-службы.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что вместе с Путиным за ходом учений будет наблюдать и Александр Лукашенко. Однако 15 сентября газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщила, что президент Беларуси
Пресс-секретарь белорусского лидера
По словам Эйсмонт, приглашение прибыть в Беларусь отправлено и Владимиру Путину, но ответа (по состоянию на 15 сентября. — Прим. TUT.BY) пока не последовало.
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"Верховный главнокомандующий проинспектирует действия Вооруженных сил Союзного государства России и Беларуси на основном этапе совместного стратегического...
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