ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зампред "Беларусбанка": Чиновники привыкли контролировать. А потому что спросят

17.09.2017 23:31 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Извечная боль Беларуси — это бюрократия. Такое мнение высказал заместитель председателя правления «Беларусбанка» Александр Поливко в интервью ведущему программы «Контуры» на ОНТ Илье Колосову. TUT.BY публикует отрывок из этой беседы.


Александр Поливко. Фото с сайта mts.by

— Сегодня масса сделанного, мы видим, как мы в этом рейтинге (Doing business — Прим. TUT.BY) поднимаемся. И тем не менее, у госчиновников, которые это создают, у них самих нет этого опыта и понимания, нет чувства сопричастности с бизнесом в хорошем смысле этого слова.

— Они привыкли контролировать…

— Да.

— … или у них есть предписание: если человек хочет и может работать, не мешайте ему, не лезьте со своими ценными указаниями, как надо и как не надо. Я наизусть запомнил эти слова Александра Григорьевича Лукашенко. Но система-то готова это воспринять?

— Я о чем и говорю. У меня такое ощущение, что морально люди созрели, но где-то в глубине души привычка контролировать. А потому что спросят. Ведь никто не отменял, что спросят. «Почему ты не проверил?».

— То есть, система не успевает?

— Да, система отстает, мне кажется.

— А банковская система не отстает от запросов?

— Конечно, отстает. Мое личное мнение, уровень развития банковского сектора в том числе (может быть, в первую очередь) зависит от готовности клиентской базы потреблять что-то новое. Мы бы и рады внедрить какие-то бесконтактные технологии, что-то такое. Но если, извините, у меня 70% клиентской базы просто не готовы это потреблять, у меня банально рушится экономика. Но мне видится, что очень много зависит от потребностей клиента.

— Вы ответили на вопрос, который я даже не успел задать. Мы в программе сегодня говорим о требовании времени и готовности общества к этим требованиям. Белорусское общество на какой стадии?

— Наверно, самый тяжелый вопрос (улыбается — Прим. TUT.BY). Я думаю, мы далеко уже продвинулись. Даже то, что мы реализовали (может быть, не очень удачно) какие-то наши инвестпроекты, я считаю, это колоссальный, неоценимый опыт. Я бы сказал то ли стрелянный воробей, то ли народные какие-то поговорки. Я считаю, мы тот стреляный воробей, который способен адекватно воспринимать реалии, причем и международные, и внутри страны.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Извечная боль Беларуси - это бюрократия. Такое мнение высказал заместитель председателя правления "Беларусбанка" Александр Поливко в интервью ведущему программы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Министр обороны про учения "Запад-2017": Пригласили даже тех, кого, может быть, не надо было приглашать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика