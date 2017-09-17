Извечная боль Беларуси — это бюрократия. Такое мнение высказал заместитель председателя правления «Беларусбанка» Александр Поливко в интервью ведущему программы «Контуры» на ОНТ Илье Колосову. TUT.BY публикует отрывок из этой беседы.



Александр Поливко. Фото с сайта mts.by

— Сегодня масса сделанного, мы видим, как мы в этом рейтинге (Doing business — Прим. TUT.BY) поднимаемся . И тем не менее, у госчиновников, которые это создают, у них самих нет этого опыта и понимания, нет чувства сопричастности с бизнесом в хорошем смысле этого слова.

— Они привыкли контролировать…

— Да.

— … или у них есть предписание: если человек хочет и может работать, не мешайте ему, не лезьте со своими ценными указаниями, как надо и как не надо. Я наизусть запомнил эти слова Александра Григорьевича Лукашенко . Но система-то готова это воспринять?

— Я о чем и говорю. У меня такое ощущение, что морально люди созрели, но где-то в глубине души привычка контролировать. А потому что спросят. Ведь никто не отменял, что спросят. «Почему ты не проверил?».

— То есть, система не успевает?

— Да, система отстает, мне кажется.

— А банковская система не отстает от запросов?

— Конечно, отстает. Мое личное мнение, уровень развития банковского сектора в том числе (может быть, в первую очередь) зависит от готовности клиентской базы потреблять что-то новое. Мы бы и рады внедрить какие-то бесконтактные технологии, что-то такое. Но если, извините, у меня 70% клиентской базы просто не готовы это потреблять, у меня банально рушится экономика. Но мне видится, что очень много зависит от потребностей клиента.

— Вы ответили на вопрос, который я даже не успел задать. Мы в программе сегодня говорим о требовании времени и готовности общества к этим требованиям. Белорусское общество на какой стадии?

— Наверно, самый тяжелый вопрос (улыбается — Прим. TUT.BY). Я думаю, мы далеко уже продвинулись. Даже то, что мы реализовали (может быть, не очень удачно) какие-то наши инвестпроекты, я считаю, это колоссальный, неоценимый опыт. Я бы сказал то ли стрелянный воробей, то ли народные какие-то поговорки. Я считаю, мы тот стреляный воробей, который способен адекватно воспринимать реалии, причем и международные, и внутри страны.