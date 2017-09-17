|
Министр обороны про учения "Запад-2017": Пригласили даже тех, кого, может быть, не надо было приглашать
17.09.2017 22:56 — Новости Экономики | Tut.by
«Появилось много аналитиков в военной сфере, которые <…> даже в армии не служили», — заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков, комментируя ажиотаж вокруг учений «Запад-2017» в интервью программе «Главный эфир» на канале «Беларусь 1».
— Для конфликтов характерно одно и тоже, это показывают последние военные конфликты в мире. Это диверсанты, партизанские действия, терроризм, использование высокоточного оружия. Все это приводит к тому, что необходимо отрабатывать эти вопросы, — рассказал Равков про замысел совместных российско-белорусских учений «Запад-2017».
Равков назвал «естественным» стремление Беларуси состоять в союзнических отношениях с Россией, поскольку «сейчас в мире мало государств, который в одиночку могут противостоять каким-то крупным военным угрозам».
При этом, заявил министр обороны, наша страна не оценивает нынешнюю военно-политическую обстановку как военную угрозу.
— Потому что военная угроза — это действия государства, которые предполагают в конечном итоге возникновение военного конфликта, — объяснил глава Минобороны.
Он заметил, что на учения «Запад-2017» приглашено «необходимое количество наблюдателей, СМИ, представителей международных организаций — всех, даже тех, кого, может быть, не надо было приглашать».
— Полная открытость, и не в качестве того, что мы хотим перед кем-то оправдаться. Нет, пожалуйста, смотрите, мы открыты для всех. Но, естественно, надо и нашим соседям быть более открытыми, — сказал Равков.
На вопрос корреспондента «Главного эфира» про «нездоровый ажиотаж», который разгорелся в западных СМИ по поводу учений «Запад-2017», Равков заметил:
— У нас в последнее время, в том числе с Беларуси, появилось много аналитиков в военной сфере, которые, если так разобраться (не все конечно, но большинство из них) даже в армии не служили. <…> Я хочу сказать одно: подготовка региональной группировки войск идет, все задачи, которые мы планировали, мы выполняем в плановом порядке, если кому-то это не нравится — пожалуйста. А мы должны укрепить обороноспособность и Республики Беларусь, и Союзного государства.
Напомним,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр обороны про учения "Запад-2017": Пригласили даже тех, кого, может быть, не надо было приглашать
«Появилось много аналитиков в военной сфере, которые даже в армии не служили», - заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков, комментируя ажиотаж вокруг учений...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии