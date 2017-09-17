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Минздрав анонсировал снижение цен на лекарства

17.09.2017 21:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 сен — Sputnik. Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко заявил о снижении цен на лекарства, данная информация была озвучена в эфире ОНТ.

В Беларуси в сентябре-октябре значительно снизятся цены на лекарства в аптеках.

"Снижение цены будет идти постепенно, но будет существенным", — сказал глава Минздрава.

Также он отметил, что белорусский рынок лекарств достаточно емок — около 600 млн долларов.

"Порядка 300 млн долларов лекарственных препаратов мы производим и еще столько же закупаем за пределами нашей страны", — рассказал Малашко.

Глава Минздрава напомнил, что около 36% лекарственных препаратов, производимых у нас в стране, имеют цену менее одного доллара, 25% — до двух долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Снижение цен на лекарства в белорусских аптеках будет идти постепенно, заявил глава Минздрава.

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