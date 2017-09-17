|
Минздрав анонсировал снижение цен на лекарства
17.09.2017 21:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 сен — Sputnik. Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко заявил о снижении цен на лекарства, данная информация была озвучена в эфире ОНТ.
В Беларуси в сентябре-октябре значительно снизятся цены на лекарства в аптеках.
"Снижение цены будет идти постепенно, но будет существенным", — сказал глава Минздрава.
Также он отметил, что белорусский рынок лекарств достаточно емок — около 600 млн долларов.
"Порядка 300 млн долларов лекарственных препаратов мы производим и еще столько же закупаем за пределами нашей страны", — рассказал Малашко.
Глава Минздрава напомнил, что около 36% лекарственных препаратов, производимых у нас в стране, имеют цену менее одного доллара, 25% — до двух долларов.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снижение цен на лекарства в белорусских аптеках будет идти постепенно, заявил глава Минздрава.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии