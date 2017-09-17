ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава ЕБРР прокомментировал перевод белорусов на 100-процентную оплату "коммуналки"

18.09.2017 00:29 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, приезжавший в Минск на встречу с Лукашенко 14 сентября, в эфире канала «Беларусь 1» прокомментировал перевод белорусов на 100-процентную оплату ЖКУ с 2018 года.


Сума Чакрабарти. Фото: noi.md

— Это действительно очень важный шаг. Во-первых, это важно с точки зрения экономики. Это значит, что деньги будут расходоваться более эффективно. Но это важно еще и с политической, и с социальной точки зрения, потому что это позволяет осознать окончательный уход от субсидирования в сфере ЖКХ. У людей формируется культура более ответственного использования ресурсов: энергии, воды, тепла. Потому что следует задумываться о цене всего этого, — заявил Чакрабарти.

Напомним: о том, что белорусы с 1 января 2018 года выйдут на 100%-ный уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, кроме тепловой энергии, 17 августа заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов. Субсидируемыми останутся лишь тарифы на тепловую энергию — отопление и горячее водоснабжение. По словам Терехова, это самая значительная статья расходов при оплате ЖКУ.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти прокомментировал перевод белорусов на 100-процентную оплату ЖКУ с 2018 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Зампред "Беларусбанка": Чиновники привыкли контролировать. А потому что спросят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика