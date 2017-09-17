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Глава ЕБРР прокомментировал перевод белорусов на 100-процентную оплату "коммуналки"
18.09.2017 00:29 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, приезжавший в Минск на
— Это действительно очень важный шаг. Во-первых, это важно с точки зрения экономики. Это значит, что деньги будут расходоваться более эффективно. Но это важно еще и с политической, и с социальной точки зрения, потому что это позволяет осознать окончательный уход от субсидирования в сфере ЖКХ. У людей формируется культура более ответственного использования ресурсов: энергии, воды, тепла. Потому что следует задумываться о цене всего этого, — заявил Чакрабарти.
Напомним: о том, что белорусы с 1 января 2018 года выйдут на 100%-ный уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, кроме тепловой энергии, 17 августа
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Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти прокомментировал перевод белорусов на 100-процентную оплату ЖКУ с 2018 года.
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