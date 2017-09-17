Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, приезжавший в Минск на встречу с Лукашенко 14 сентября , в эфире канала «Беларусь 1» прокомментировал перевод белорусов на 100-процентную оплату ЖКУ с 2018 года.



Сума Чакрабарти. Фото: noi.md

— Это действительно очень важный шаг. Во-первых, это важно с точки зрения экономики. Это значит, что деньги будут расходоваться более эффективно. Но это важно еще и с политической, и с социальной точки зрения, потому что это позволяет осознать окончательный уход от субсидирования в сфере ЖКХ. У людей формируется культура более ответственного использования ресурсов: энергии, воды, тепла. Потому что следует задумываться о цене всего этого, — заявил Чакрабарти.

Напомним: о том, что белорусы с 1 января 2018 года выйдут на 100%-ный уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, кроме тепловой энергии, 17 августа заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов. Субсидируемыми останутся лишь тарифы на тепловую энергию — отопление и горячее водоснабжение. По словам Терехова, это самая значительная статья расходов при оплате ЖКУ.