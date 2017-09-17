Французские окна, вид на Дрозды и средняя цена по рынку, но есть нюанс. Смотрим непроданные квартиры в ЖК “Браславский”

Надо отдать должное, на все квартиры в ЖК “Браславский” застройщик нарисовал варианты планировочных решений. Он предлагает не изолировать жилую комнату, а отгородить ее всего одной перегородкой от прихожей, а в глубине квартиры расположить кухню, куда при южном расположении окон будет проникать свет. Такой подход позволит организовать в квартире хорошо освещенную гостиную зону, столовую, и всего 5,7 метров оставить для прихожей. Однако покупателям, желающим воплотить такое планировочное решение в жизнь, придется обитать в 56-метровой “студии” без единой изолированной комнаты.

Нюанс #2: Свободная планировка

Если пересчитать метраж всех помещений на варианте планировки, который предложил застройщик, внезапно выяснится, что после возведения всего одной перегородки, отделающей спальню от кухни-гостиной, общая площадь квартиры составит 53 кв.м., а не 56, как при покупке. Все квартиры в ЖК “Браславском” сдаются со свободной планировкой, и это тоже нужно учитывать.

Необходимость возвести перегородки за свой счет - не самая большая статья расходов, связанных со свободной планировкой квартир. Дороже всего обойдутся метры, “съеденные” перегородками, но полностью оплаченные застройщику. Разрабатывая вариант планировочного решения, сам застройщик продемонстрировал, что перегородка скрадет 3 кв.м., а значит при покупке квартиры покупатель переплатит $3,5 тыс. Монтаж перегородки, конечно, обойдется дешевле.



