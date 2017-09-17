Слышали самолеты, видели вертолеты. Такое впечатление осталось у международных наблюдателей от тренировки ВВС и войск ПВО на учениях «Запад-2017». Все остальное, что происходило в небе у границ Вейшнории на полигоне «Ружанский», было скрыто за тучами. Поэтому модератору, который рассказывал, кто, на кого и зачем сбросил бомбу, приходилось верить на слово.





По легенде незаконные вооруженные формирования по земле хотели прорваться на территорию Беларуси. И, если верить сценарию, сепаратистов кто-то хорошо проспонсировал: у них были и самолеты, и грузовики, и радиолокационное оборудование. Военные Союзного государства в ответ атаковали противника с воздуха. Спойлер: враг проиграл. И это тоже было прописано легендой.

— Мы не оцениваем реализм придуманной легенды и того, что делает армия. Поэтому выяснять, откуда у вымышленных сепаратистов взялось такое вооружение — не наша задача, — оценила сценарий глава норвежской миссии наблюдателей Рамина Чиста. — Нас заранее проинформировали, о чем эти учения. И мы здесь, чтобы наблюдать за этим и формировать доверие между странами ОБСЕ.





Представитель норвежской армии отметила, что по Венским соглашениям Беларусь не была обязана приглашать международных наблюдателей. Слишком мало участников.

— То, что нас пригласили, говорит об открытости позиции Беларуси и прозрачности военной активности страны, — сказала Рамина Чиста.

В то, что побеждать условного противника в Беларусь приехали всего 3 тысячи заявленных российских военных, многие не верят. Некоторые представители стран НАТО говорят, что в нашу страну приехало куда больше солдат из РФ. По некоторым подсчетам — несколько десятков тысяч. Подтверждения этой информации нет.

— Мы исходим из заявленной цифры количества российских военных на этих учениях. Пересчитывать их — не наша миссия, — прокомментировала ситуацию норвежский наблюдатель.





Помимо нее, на Ружанский полигон за учениями ВВС и войск ПВО приехали наблюдать из Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Польши, Швеции и ОБСЕ. Гости хотели бы видеть больше, чем им показывают. Но вынуждены передвигаться только там, где разрешает принимающая сторона.

— Мы понимаем, что все никогда увидеть невозможно. Это обычная практика, как бы нам не хотелось большего. Поэтому наблюдение происходит в четком соответствии с программой, которую для нас подготовили: ходим там, где водят, — сказал шведский наблюдатель Томас Мюллер.





По случайному совпадению (так заявил Мюллер), в Швеции параллельно с «Западом-2017» тоже проходят масштабные военные учения.

— Мы пригласили международных наблюдателей из 15 стран. Здесь меньше. Но я никогда не видел столько журналистов на один квадратный метр, как здесь. Интерес очень большой, — поделился впечатлением шведский военный.

Польский наблюдатель даже пошутил, что им можно заканчивать свою миссию: все равно все появится в интернете.

Но погода внесла в эти планы свои коррективы и скрыла активную фазу учений авиации от глаз журналистов и наблюдателей.

Пока и те, и другие смотрели в затянутое тучами небо, 4 российских вертолета Ка-52 разведали, по каким позициям противника стоит наносить удары, а потом разгромили радиолокационное оборудование врага. Все для того, чтобы противник, как и наблюдатели, не видел на радарах, как Ми-28Н РФ и Ми-8 РБ с воздуха уничтожат средства ПВО сепаратистов.

Военным дождь не мешал. Вслед за вертолетами в бой пошли самолеты. Что скрывается от глаз зрителей в небе, пояснял модератор. Сначала российский Су-24 МР узнал, куда стрелять, а вслед за ним белорусские Су-25 сбросили бомбу и запустили несколько неуправляемых ракет по стоянке авиации противника.





Потом Су-34 разгромили взлетно-посадочную полосу на аэродроме, захваченном врагом, а четыре Як-130 сбросили авиационные бомбы на автомобильный мост и грузовики сепаратистов.

О том, что бомба сброшена, наблюдатели и журналисты узнавали по звону окон на смотровой площадке, ярким вспышкам вдалеке и дыму, который поднимался после авиаударов.

— Сложно было увидеть, что сегодня случилось. Но мы все слышали, — пошутила норвежский наблюдатель.





— Белорусская сторона пригласила нас наблюдать за учениями, и мы здесь. Несмотря ни на что, это демонстрирует открытость страны. Несмотря на договоренности, россияне отказали нам в миссии на своей территории, — сказал латвийский наблюдатель Янис Драйенс.

Остальные наблюдатели от промежуточных оценок отказались. Свои впечатления от увиденного они расскажут уже после учений, когда вернутся домой.

Уже после того, как авиаудары закончились, появилась информация, что один из бойцов армии Союзного государства с ранением лежит в лесу. Всё понарошку, конечно же. На помощь ему вылетел белорусский Ми-8. Вертолет завис в воздухе, по канатам спустились военные, чтобы помочь товарищу.

Вертолет висел в воздухе несколько минут.

— В жизни так не бывает. На реальном поле боя вертолет уже несколько раз сбили бы, — не поверил в зрелищную постановку российский военный, который наблюдал за учениями.





По его словам, на реальной войне сначала необходимо было зачистить местность от врага, потом посадить вертолет, чтобы он не маячил в воздухе перед врагом, и только после этого идти на поиски раненого товарища.

Но если бы не этот, пускай и неправдоподобный, но зрелищный эпизод, журналисты остались бы без фото и видео.

Сегодня участники «Запада-2017» на Осиповичском полигоне разыграют бой по удержанию оборонительных рубежей.

Напомним, учения «Запад-2017» начались 14-го и продлятся до 20 сентября. В них задействованы 12 700 военнослужащих (из них около 10 тысяч — в Беларуси), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.