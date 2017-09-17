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Суд оставил задержанного зампреда профсоюза РЭП Игоря Комлика под стражей

18.09.2017 12:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Суд Партизанского района не удовлетворил жалобу задержанного в августе зампреда профсоюза РЭП Игоря Комлика об изменении меры пресечения и оставил его под стражей. Об этом сообщает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна».


Игорь Комлик. Фото: spring96.org

Напомним, Игоря Комлика, который в профсоюзе РЭП (работников радиоэлектронной промышленности) отвечал за финансы, и председателя профсоюза Геннадия Федынича задержали в августе, но Федынича после допроса отпустили. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В августе в минском офисе РЭП прошел обыск.

Как стало известно правозащитному центру «Весна», в своей жалобе в суд Комлик просил изменить меру пресечения, поскольку считает, что она применена к нему безосновательно и в содержании его под стражей во время следствия нет необходимости.

Судья Наталья Дедкова решила, что мера пресечения избрана законно и обоснованно, так как Игорь Комлик обвиняется в тяжком преступлении. Она оставила решение заместителя генерального прокурора без изменений, а жалобу без удовлетворения. В суд обвиняемого не доставляли.

Защитник Игоря Комлика направила жалобу в Мингорсуд на решение суда Партизанского района, который назначил ее рассмотрение на 19 сентября.

В чем суть «дела профсоюзов»

Комитет госконтроля сообщал, что Федынич и Комлик открыли счета в иностранных банках, регулярно снимали с них деньги, не получив на это разрешения Нацбанка Беларуси.

По словам Федынича, ему назвали размер неуплаченных налогов — 22 тысячи деноминированных рублей с суммы, полученной в 2011 году. Сумму дохода ему не назвали.

«Но я налоги всегда платил и плачу. Никаких лишних денег не имел и не имею», — заявил Федынич.

По информации юриста профсоюза Юрия Белякова, речь идет о счете в одном из литовских банков, причем счет был закрыт еще в 2011 году. Именно в 2011 году срок по аналогичному обвинению получил правозащитник Алесь Беляцкий. Тогда информацию белорусским правоохранителям передали из Литвы, но после того как Беляцкий получил три года, Вильнюс заявил о прекращении сотрудничества с Минском в сфере правовой помощи.

Белорусская оппозиция и правозащитники вступились за профсоюзы, признали Игоря Комлика политзаключенным и потребовали его немедленного освобождения.

 
 
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Игорь Комлик находится под стражей уже больше месяца.

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