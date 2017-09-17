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"Могилевхимволокно" начало строить новый комплекс производства полиэфирной продукции

18.09.2017 12:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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В ОАО «Могилевхимволокно» приступили к реализации инвестиционного проекта «Комплекс по производству полиэфирной продукции. Первая очередь строительства». Проект направлен на модернизацию существующего производства и перехода на современную технологию выпуска полиэфирной продукции из терефталевой кислоты.


Фото: ИА «Могилевские ведомости»

По проекту, предстоит реконструкция химического цеха № 2 производства органического синтеза с организацией выпуска полиэфирного волокна способом прямого формования мощностью 50 тысяч тонн в год.

Во время подготовительного периода необходимо было демонтировать часть корпусов, эстакад. Некоторые работы уже выполнены, сообщили на предприятии.

Подрядную организацию на выполнение строительно-монтажных работ также выбрали — победителем торгов стал могилевский стройтрест № 12. Сейчас ведутся работы по разработке котлована под новый корпус, устройству бетонных подготовок под фундаменты.

Строить комплекс по производству полиэфирной продукции будут в несколько этапов и должны завершить до 2020 года.

 
 
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