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"Могилевхимволокно" начало строить новый комплекс производства полиэфирной продукции
18.09.2017 12:43 — Новости Экономики | Tut.by
В ОАО «Могилевхимволокно» приступили к реализации инвестиционного проекта «Комплекс по производству полиэфирной продукции. Первая очередь строительства». Проект направлен на модернизацию существующего производства и перехода на современную технологию выпуска полиэфирной продукции из терефталевой кислоты.
По проекту, предстоит реконструкция химического цеха № 2 производства органического синтеза с организацией выпуска полиэфирного волокна способом прямого формования мощностью 50 тысяч тонн в год.
Во время подготовительного периода необходимо было демонтировать часть корпусов, эстакад. Некоторые работы уже выполнены, сообщили на предприятии.
Подрядную организацию на выполнение строительно-монтажных работ также выбрали — победителем торгов стал могилевский стройтрест № 12. Сейчас ведутся работы по разработке котлована под новый корпус, устройству бетонных подготовок под фундаменты.
Строить комплекс по производству полиэфирной продукции будут в несколько этапов и должны завершить до 2020 года.
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Завершить проект должны до 2020 года.
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