Президент Литвы Даля Грибаускайте встретилась с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и рассказала о безопасности в регионе и угрозах мировому сообществу, которые, по ее мнению, несут учения «Запад-2017». Об этом сообщает пресс-служба главы Литовской республики.

Во время встречи на Генассамблее ООН, которая сейчас проходит в Нью-Йорке, президент Литвы обозначила, что очень важно предоставить мировым лидерам, главам международных организаций объективную информацию из первых уст о том, что происходит в регионе.



Фото: пресс-служба президента Литвы

По словам Дали Грибаускайте, об агрессивном и наступательном характере учений «Запад-2017» свидетельствуют моделирование реального конфликта со странами — членами НАТО, сокрытие данных о масштабе и сценариях учений, дислокация военнослужащих и тактического вооружения, неконвенциональные действия. Сконцентрированное в Калининградской области ядерное оружие, артиллерия и ракеты способны достичь даже Лиссабона.

«Мир должен извлечь уроки из того, что произошло с Крымом, Приднестровьем, Южной Осетией и Абхазией, и не смотреть сквозь пальцы на агрессивные действия. Делая уступки тем, кто совершает насилие, мы лишь побуждаем их идти дальше. Роль ООН в деле обеспечения мира и безопасности является крайне важной», — передает пресс-служба президента Литвы.

По словам главы Литвы, в последние годы реакция ООН на нарушения международного права была недостаточной и она не выполняет свою миссию в полной мере. Для обеспечения мира и стабильности в мире необходима оперативно и прозрачно работающая организация. Литва готова содействовать реформированию ООН, поддерживает инициативы Генерального секретаря и присоединилась к направленной на перемены декларации, инициатором которой выступили США.

Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что понимает возникающие перед Европой угрозы и ценит усилия Литвы по привлечению внимания мира к вызовам безопасности в нашем регионе. Даля Грибаускайте также информировала о готовности Литвы к сдерживанию угроз, о силах союзников по НАТО в регионе, а также обсудила возможный вклад международного сообщества в обеспечение мира на континенте.

Напомним, совместные семидневные учения Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017» начались 14 сентября и продлятся по 20 сентября.

По сценарию противники условно расположены в пределах границ Беларуси. С одной стороны «Северные» (Россия и Беларусь), с другой — «Западные». Это коалиция заинтересованных государств Вейшнория, Весбария, Лубения. Условное государство Вейшнория расположено в северо-западной части реальной территории Беларуси. Обстановка, по сценарию, обостряется из-за стремления «дестабилизировать обстановку на территории республики» и добиться ухудшения отношений между Россией и Беларусью.

Опасения по поводу учений за несколько месяцев до их начала высказали почти все соседние страны. Глава Литвы не раз обращалась к мировому сообществу и просила отреагировать на учения, поскольку считает, что «Запад-2017» демонстрирует подготовку России к войне с Западом.

На учения Беларусь пригласила 80 международных наблюдателей, которые уже рассказали о своих первых впечатлениях.