Регистрация, ликвидация, бизнес на паузе: что изменилось с вступлением в силу декрета №2

3 сентября 2017 вступил в силу подписанный в начале нынешнего года декрет № 2 , который изменил правила регистрации и ликвидации компаний и ИП в Беларуси. Юристы корпоративной практики REVERA рассказали TUT.BY о самых важных нововведениях декрета.

1. Новую компанию можно зарегистрировать во время банкротства старой

А именно — в защитном периоде процедуры банкротства. Во время него анализируется финансовое состояние компании и ее платежеспособность, а сама организация продолжает работать.

Но если начато конкурсное производство (следующая после защитного периода стадия), то зарегистрировать компанию собственнику уже нельзя.

Важно! Продолжает действовать ограничение, согласно которому собственник или руководитель компании-банкрота не может создавать новую компанию в течение 1 года после банкротства.

2. Госорганы смогут обжаловать регистрацию/ликвидацию только в течение трех лет и по веским причинам

Раньше это могли сделать в любое время. Теперь установлен срок — 3 года с даты регистрации/ликвидации субъекта. Это значит, что после 3 лет работы собственник может не бояться, что его закроют.

При этом сейчас могут признать регистрацию недействительной только при действительно серьезных нарушениях, например, если нанесен ущерб интересам государства, других компаний или людей. Для сравнения, раньше регистрацию могли признать недействительной из-за неверных сведений, которые фактически никому не вредили — например, если при регистрации был указан неправильный офис или адрес.

Если регистрацию признают недействительной, с компании взыщут доход за все время деятельности — так было и раньше. Однако сейчас из такого дохода вычитают затраты при особых системах налогообложения (например, при УСН), которые раньше не учитывались.

3. Компании смогут ликвидироваться без проверок госорганов. Новые возможности при самоликвидации

Раньше МНС, Белгосстрах, таможенные органы должны были обязательно провести проверку, прежде чем компания закроется. При этом проверка могла затянуться из-за загруженности госорганов. Сейчас проверку можно не проводить. Для этого компания или ИП должны заключить договор с аудиторами, указать это в заявлении о ликвидации и отправить результаты аудиторской проверки в госорганы. Госорганы же решают — проводить дополнительно проверку самим либо отправить информацию в исполком на основе аудиторского заключения и отчета.

Аудиторы должны проверить:

— выплаты, которые контролируют налоговые органы — выплачивались ли они своевременно и полностью;

— есть ли у компании неисполненные обязательства перед таможенными органами;

— выплатила ли компания взносы в Белгосстрах;

— у ИП — привлекали ли они лиц по трудовым или гражданско-правовым договорам.

ВАЖНО! Проверка ФСЗН будет проводиться в любом случае независимо от проведения аудиторской проверки.

Подать заявление о ликвидации в регистрирующий орган теперь можно в электронном виде через веб-портал ЕГР (раньше только через личное обращение). Но по сути процедура не сильно облегчилась — чтобы авторизоваться на портале, нужно покупать ключ электронной цифровой подписи.

4. Компании смогут не вести бизнес 2 года подряд и не бояться закрытия

Раньше у бизнеса был только год на то, чтобы взять паузу — после этого компанию ликвидировали. При этом, если компания или ИП уведомляли налоговую о причинах, этот срок возобновлялся.

Теперь компаниям и ИП дается два года для приостановления деятельности без риска для ликвидации. Но срок не может быть возобновлен, даже если уведомить об этом налоговую.

5. Новым компаниям и ИП станет проще открыть банковский счет

До этого сентября, чтобы открыть счет после госрегистрации, в банк нужно было подать заявление, карточку с образцами подписей сотрудников и копию устава (для ИП — свидетельства о госрегистрации).

Сейчас компании или ИП все равно придется обратиться в банк, чтобы им оформили карточку, но копию устава или свидетельства при этом регистрирующий орган направит сам — для этого компания указывает в заявлении, в каком банке хочет обслуживаться и в какой валюте открыть счет.

6. Новые требования к собственникам имущества, учредителям или участникам компании/ИП

Раньше новую компанию нельзя было зарегистрировать, если у учредителей дочернего хозяйственного общества или дочернего унитарного предприятия были задолженности перед кредиторами.

Теперь это стало возможным, но добавилось новое ограничение для всех физлиц, которые хотят учредить компанию, и ИП — они не должны иметь задолженностей в ИМНС и ФСЗН по исполнительной надписи нотариуса.

7. Некоторые ИП и учредители не смогут зарегистрировать новую компанию

Это касается ИП, собственников и руководителей компании, внесенной в реестр организаций и ИП с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Посмотреть, включена ли туда компания, можно на сайте налоговой инспекции .

8. Упрощение процедуры исключения из ЕГР, если компании или ИП не завершили процесс ликвидации

Многие компании и ИП начали процесс ликвидации, но не были исключены из ЕГР, так как не сдали документы в архив (например, потому что потеряли). Теперь такие организации автоматически исключаются из ЕГР в течение трех лет после начала процесса ликвидации. Правило распространяется на ИП и компании, у которых нет задолженностей перед бюджетом и которые зарегистрированы после 2003 года.