В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Панорамное остекление стало архитектурным мегатрендом Окна от пола до потолка являются важной и стильной частью современных мегаполисов и уютных коттеджных поселков. В подтверждение популярности панорамного...

Окна от пола до потолка являются важной и стильной частью современных мегаполисов и уютных коттеджных поселков. В подтверждение популярности панорамного остекления в июле 2017 года начался предзаказ книги Строительные виды Карлоса Э. Мачадо, техасского архитектора из Университета Хьюстона. В издании собраны нетривиальные примеры домов со всего света, а также экспертные статьи, раскрывающие разные точки зрения на жизнь за стеклом. Но актуально ли панорамное остекление в России и схожих в климатическом отношении странах? Существует ошибочное мнение, что панорамное окно для России есть массивная система, справляющаяся с ветрами и холодами, сложная в изготовлении, установке и последующей эксплуатации.Однако сегодня можно выбрать варианты с энергосберегающим покрытием, закачать в стеклопакет инертный газ, использовать smart-продукты, отличающиеся небольшой толщиной и весом, говорит Станислав Французов, продукт-менеджер департамента ПВХ-систем и фурнитуры Schüco.В полной мере насладиться преимуществами стеклянных стен позволит профиль с улучшенными свойствами, например, LivIng с уплотнителем из этиленпропиленового каучука. Материал повышает герметичность в сложных углах конструкции и создаёт надежный замкнутый контур по периметру. Удаётся обеспечить высокий уровень энергоэффективности и защитить помещение от сквозняков, влаги и шума.Особой популярностью панорамные окна пользуется в частном секторе. Причем до начала 2000-х годов площадь остекления редко превышала 15 процентов наружных стен, а за последние десятилетия увеличилась в 2-3 раза. Современные технологии и вовсе позволяют возводить практически стеклянные коттеджи.Так, в подмосковной Барвихе построен дом с прозрачной стеной высотой в два этажа. Создатели проекта, эксперты бюро Бахарев и Партнеры, расположили панорамные стекла в представительской части дома, чтобы не нарушать уединения в приватных комнатах. Такое решение отлично дополняет эклектичный интерьер, частью которого является лес за стеклом.Тем, кто только задумывается об остеклении загородного жилья, архитекторы рекомендуют располагать панорамные окна в южной и юго-восточной части здания и использовать технологии остекления, отвечающие стандартам пассивного строительства. Тогда окна будут аккумулировать и увеличивать тепло, экономя средства домовладельцев.В квартирах панорамные окна встречаются реже, чем в частных домах, но все же во многих новых зданиях огромные стекла уже являются частью проекта. При самостоятельном устройстве видовых окон стоит согласовать перепланировку. Также специалисты рекомендуют обратиться на сайт ФГИС ТП и поинтересоваться планом застройки района, чтобы узнать не перекроет ли впечатляющий вид через несколько лет очередная многоэтажка.Справившись с формальностями, получится реализовать действительно впечатляющий проект. Так поступили Тарас Безруков и Стас Самкович, специалисты дизайн-студии TS Design. В квартире на станции метро Сокол панорамное остекление выполнено в спальне. Для такого смелого решения система должна быть максимально продуманной.Особое внимание следует уделить выбору качественного стеклопакета, а также желательно наличие напольных конвекторов с принудительной вентиляцией, которые отсекут холодный поток воздуха и предотвратят образование конденсата. Стеклопакеты от застройщика зачастую нуждаются в замене или дополнительном утеплении, делятся опытом авторы проекта.Благодаря многообразию доступных вариантов панорамные конструкции легко вписываются в любой интерьер. Выбор профилей для оконных систем не ограничивается стандартными белым и коричневым цветами, рассказывает Станислав Французов.Например, покрытие Schuco AutomotiveFinish предполагает 14 цветовых решений, включая отделку металлик. Краска не выгорит на солнце и не потускнеет со временем, так как при ее изготовлении применяются методы автопрома, позволяющие удовлетворять высоким требованиям по цветопередаче и устойчивости к внешним воздействиям.www.schueco.ru