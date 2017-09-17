В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Открыт зимний прием заказов на изготовление домов из клееного бруса Доминант В силу загруженности производственных мощностей в настоящий момент компания СОЮЗ-Центр осуществляет прием заказов на зимние месяцы. Предприятие сообщает о...

В силу загруженности производственных мощностей в настоящий момент компания СОЮЗ-Центр осуществляет прием заказов на зимние месяцы. Предприятие сообщает о начале формирования реестра заказов на изготовление домокомплектов из клееного бруса Доминант на зимний период. В силу большой загруженности производственных мощностей специалисты отдела продаж Доминант рекомендуют принять решение о покупке уже сегодня, чтобы получить готовый домокоплект в зимние месяцы. В кругах экспертов строительной отрасли холодное время года считается благоприятным временем для монтажа готового домокомплекта из клееного бруса. Отсутствие так называемых мокрых процессов при возведении дома не ведет к снижению качества строительства.В технологическом же плане никаких принципиальных отличий между строительством дома из клееного бруса в зимний или летний период не существует. Использование современных технологий делает возведение дома из профилированного клееного бруса от Доминант в холодные месяцы не просто возможным, но и выгодным как с финансовой стороны, так и в плане оптимизации сроков строительства.Однако если в планах заказчика значится скорое новоселье, то задуматься о строительстве фундамента следует уже сегодня. Специалисты рекомендуют завершить его обустройство, а также все работы так называемого нулевого цикла, до наступления отрицательных температур.В перечень работ нулевого цикла, как правило, включаются сооружение основания будущего жилого объекта, а также подготовка подъездных путей к нему и прокладка подземных коммуникаций, причем от качества и точности выполнения строительных работ на данном этапе зависит надежность возводимой конструкции и безопасность ее последующей эксплуатации.При возникновении у заказчика вопросов относительно стадии работ нулевого цикла специалисты Доминант окажут консультационную помощь, а также предоставят покупателю контакты партнерских организаций, специализирующихся на производстве данного вида работ.Прием заказов на изготовление домокомплектов из профилированного клееного бруса Доминант осуществляется сотрудниками отдела продаж по адресу Калужская область, город Балабаново, улица 50 лет Октября, дом 1, корпус 1. А также в официальных дилерских центрах. Заказать звонок специалиста в удобное для вас время можно через форму обратной связи на сайте торговой марки http://www.dominant-souz.ru/contacts/.В 2016 году была расширена линейка предложений торговой марки Доминант. Отныне покупателям при осуществлении заказа на изготовление дома из клееного бруса предоставлено право выбора между брусом премиум и брусом оптима. Последний, при более низкой стоимости, отвечает всем стандартам и по своим физико-механическим характеристикам не уступает продукту премиального класса.