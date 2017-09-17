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Кочанова: долгострои Минска должны быть введены в 2018 году
18.09.2017 15:46 — Новости Экономики | Tut.by
Долгострои Минска должны быть введены в эксплуатацию в 2018 году. Такую задачу поставила глава администрации президента Наталья Кочанова, которая сегодня приняла участие в оперативном совещании Мингорисполкома. Об этом пишет
«Ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства — эти вопросы должны быть на постоянном контроле глав администраций районов и их заместителей по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству», — сказала Кочанова.
Она также акцентировала внимание, что в столице есть крупные объекты, ввод которых намечен до 2020 года.
Кроме того, Кочанова затронула вопросы трудосутройства, зарплаты, цен, школьного питания и других.
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Такую задачу глава администрации президента поставила на совещании в мэрии.
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