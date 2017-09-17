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Кочанова: долгострои Минска должны быть введены в 2018 году

18.09.2017 15:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Долгострои Минска должны быть введены в эксплуатацию в 2018 году. Такую задачу поставила глава администрации президента Наталья Кочанова, которая сегодня приняла участие в оперативном совещании Мингорисполкома. Об этом пишет БЕЛТА.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства — эти вопросы должны быть на постоянном контроле глав администраций районов и их заместителей по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству», — сказала Кочанова.

Она также акцентировала внимание, что в столице есть крупные объекты, ввод которых намечен до 2020 года.

Кроме того, Кочанова затронула вопросы трудосутройства, зарплаты, цен, школьного питания и других.

 
Теги: Минск
 
 
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Такую задачу глава администрации президента поставила на совещании в мэрии.

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