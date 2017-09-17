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Блогер Лапшин рассказал о цели поездки в Азербайджан после Карабаха
18.09.2017 16:43 — Новости Экономики | Tut.by
Блогер и путешественник Александр Лапшин рассказал РБК, почему после посещения Нагорного Карабаха поехал в Азербайджан, хотя это преследуется местным законодательством.
«В Азербайджан меня пригласили организаторы соревнований „Формулы-1“. Да, они не знали, что я в черных списках, но в том и парадокс, что сами азербайджанцы меня и пригласили. Всего я посетил 123 страны. Из них непризнанных, думаю, порядка 10», — сообщил блогер.
После посещения непризнанной Нагорно-Карабахской республики в 2013 году Лапшин сделал серию публикаций о поездке. Азербайджанские власти обвинили путешественника в незаконном въезде в страну, так как считают Нагорный Карабах своей территорией, и внесли его в список лиц, которым запрещено въезжать в республику.
Несмотря на это, Лапшин сумел беспрепятственно въехать в Азербайджан. Как пояснил блогер, у него есть три гражданства: Украины, России и Израиля. Чтобы попасть в Азербайджан, он использовал украинский загранпаспорт, где его имя написано как Олександр. В то же время в азербайджанском черном списке фигурировал российский вариант — Александр.
«Через Баку я собирался в Иран. У меня авиабилеты [на рейс] Баку — Тегеран, а в украинском паспорте — иранская виза. Ее получал в Киеве, там дали за день, в то время как в Москве [выдачу визы] могут затягивать неделями», — отметил путешественник.
В 2016 году блогера
Лапшин заявил РБК, что не пытался совершить суицид, а был избит. По его словам, в ближайшее время он не собирается в Нагорный Карабах, так как уже изучил все достопримечательности непризнанной республики. «Не могу сказать, что это тот регион, куда бы я вновь поехал в первую очередь, а вот Ереван посещу, скорее всего, чтобы повидать друзей, переживавших за мою судьбу все эти месяцы», — добавил блогер.
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"В Азербайджан меня пригласили организаторы соревнований "Формулы-1". Да, они не знали, что я в черных списках, но в том и парадокс, что сами азербайджанцы меня и...
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