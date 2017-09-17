ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Блогер Лапшин рассказал о цели поездки в Азербайджан после Карабаха

18.09.2017 16:43 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Блогер и путешественник Александр Лапшин рассказал РБК, почему после посещения Нагорного Карабаха поехал в Азербайджан, хотя это преследуется местным законодательством.


Александр Лапшин. Фото с его страницы в Facebook

«В Азербайджан меня пригласили организаторы соревнований „Формулы-1“. Да, они не знали, что я в черных списках, но в том и парадокс, что сами азербайджанцы меня и пригласили. Всего я посетил 123 страны. Из них непризнанных, думаю, порядка 10», — сообщил блогер.

После посещения непризнанной Нагорно-Карабахской республики в 2013 году Лапшин сделал серию публикаций о поездке. Азербайджанские власти обвинили путешественника в незаконном въезде в страну, так как считают Нагорный Карабах своей территорией, и внесли его в список лиц, которым запрещено въезжать в республику.

Несмотря на это, Лапшин сумел беспрепятственно въехать в Азербайджан. Как пояснил блогер, у него есть три гражданства: Украины, России и Израиля. Чтобы попасть в Азербайджан, он использовал украинский загранпаспорт, где его имя написано как Олександр. В то же время в азербайджанском черном списке фигурировал российский вариант — Александр.

«Через Баку я собирался в Иран. У меня авиабилеты [на рейс] Баку — Тегеран, а в украинском паспорте — иранская виза. Ее получал в Киеве, там дали за день, в то время как в Москве [выдачу визы] могут затягивать неделями», — отметил путешественник.

В 2016 году блогера задержали в Минске по запросу Азербайджана, а в феврале 2017 года экстрадировали в Баку, где в июле приговорили к трем годам лишения свободы за неоднократное пересечение границы без установленных документов и вне КПП. 14 сентября Лапшин прилетел в Израиль, так как азербайджанский президент Ильхам Алиев его помиловал. «Лапшин накануне попытался покончить с собой. Однако тюремные надзиратели вовремя смогли предотвратить попытку суицида», — сказал СМИ помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Лапшин заявил РБК, что не пытался совершить суицид, а был избит. По его словам, в ближайшее время он не собирается в Нагорный Карабах, так как уже изучил все достопримечательности непризнанной республики. «Не могу сказать, что это тот регион, куда бы я вновь поехал в первую очередь, а вот Ереван посещу, скорее всего, чтобы повидать друзей, переживавших за мою судьбу все эти месяцы», — добавил блогер.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В Азербайджан меня пригласили организаторы соревнований "Формулы-1". Да, они не знали, что я в черных списках, но в том и парадокс, что сами азербайджанцы меня и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Кочанова: долгострои Минска должны быть введены в 2018 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика