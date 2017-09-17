Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Лукашенко 20 сентября примет участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Планируется, что глава государства будет наблюдать за одним из главных эпизодов проходящего учения на 227-м общевойсковом полигоне под Борисовом. Кроме президента на полигоне ожидается присутствие представителей высшего командования Вооруженных сил Российской Федерации, руководства интеграционных структур — Союзного государства, СНГ, ОДКБ, а также иностранных наблюдателей и дипломатов.

Со смотровой площадки президент оценит достигнутый уровень взаимодействия войск (сил) при ведении оборонительного боя.

Напомним, ранее в пресс-службе президента Беларуси заявили , что Александр Лукашенко не получал официального приглашения посетить Россию для наблюдений за ходом учений «Запад-2017». Также в пресс-службе рассказали, что понаблюдать за учениями на территории Беларуси пригласили президента России Владимира Путина. Как позже стало известно, президент России решил проинспектировать учения на полигоне в Ленинградской области.

Справка TUT.BY В Беларуси с 14 по 20 сентября проходят учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Главная цель мероприятия: отработать взаимодействие различных родов войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства. В учениях участвуют около 13 тысяч военнослужащих, из них примерно 10 тысяч — на белорусской территории. В маневрах планируют задействовать 370 единиц бронетанковой техники (в том числе 140 танков), до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов. Учения пройдут на полигонах Ружанский, Доманово, Осиповичский, Борисовский, Лепельский и Лосвидо, а также на участках местности Глубокое и Дретунь (Полоцкий район). По сценарию противники условно расположены в пределах границ Беларуси. С одной стороны «Северные» (Россия и Беларусь), с другой — «Западные». Это коалиция заинтересованных государств Вейшнория, Весбария, Лубения. Условное государство Вейшнория расположено в северо-западной части реальной территории Беларуси. Обстановка, по сценарию, обостряется из-за стремления «дестабилизировать обстановку на территории республики» и добиться ухудшения отношений между Россией и Беларусью. У Беларуси своя роль: она стремится не допустить развязывания вооруженного конфликта, дестабилизации обстановки в регионе, а Россия оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь.