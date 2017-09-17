Как Россия и Беларусь оказались на пороге сахарной войны

На минувшей неделе глава Минсельхоза России Александр Ткачев предложил ограничить импорт «дешевого» сахара из Казахстана и Беларуси, если они будут продолжать вести «недобросовестную» торговую политику. Белорусская и казахская стороны удивились и назвали доводы необоснованными. Пикантность ситуации в том, что недавно компания семьи министра Ткачева вошла в пятерку крупнейших производителей сахара России.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY, архив



Искра напряжения возникла из-за серии интервью Александра Ткачева федеральным российским СМИ. В них министр высказал озабоченность беспошлинным импортом сахара-сырца в Казахстан и Беларусь из стран дальнего зарубежья, который негативно влияет на условия хозяйствования российских производителей свекловичного сахара. Кроме того, это создает ограничения для экспорта российского сахара, ведет к падению цен, сокращению посевных площадей в будущем и рискам банкротства сельхозпредприятий и сахарных заводов.

Ткачев оценил потери заводов России от поставок дешевого сахара из Беларуси и Казахстана в 70−80 млрд российских рублей.

«Мы, действительно, очень обеспокоены, на мой взгляд, недружественной политикой, решениями наших коллег из Союзного государства, Беларуси, отчасти и Казахстана, которые закупают из третьих стран без пошлины сахар-сырец, и, выпуская на рынок этот сахар по бросовым ценам, рушат наш рынок российский, евразийский. Понятно, наши крестьяне, наши заводы имеют убытки достаточно серьезные. В целом по отрасли мы сегодня оцениваем потери — порядка 70−80 млрд рублей, это достаточно серьезный удар по экономике», — сказал Ткачев (цитата по « Интерфаксу »). «Мы призываем наших коллег навести порядок. Если так дальше будет продолжаться, значит, мы будем применять и ограничительные меры на ввоз белорусского сахара. Мы должны защищать, задача министерства сельского хозяйства — защищать своих сельхозтоваропроизводителей», — добавил он.

Пошлины преткновения

Во многом эскалация конфликта связана с преференциальным режимом работы на евразийском сахарном рынке. Де-юре в странах Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Россия) ведется единая таможенно-тарифная политика. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) пояснили, что в отличие от Беларуси и России при ввозе сахара-сырца в Казахстане, Кыргызстане и Армении действует нулевая таможенная пошлина в связи с отсутствием там большого внутреннего производства. Но по такой ставке они могут ввезти не больше, чем потребляет страна: все, что сверху, облагается пошлиной по единому тарифу, утверждают в ЕЭК.

Однако, констатируют участники рынка, несмотря на «единые» правила игры в странах ЕАЭС, сахар из третьих стран беспошлинно поставляется сверх меры. «В такой ситуации им стало выгодно перепродавать его в РФ. Причем около 70% белого сахара в РФ идет из Беларуси. Вряд ли весь этот сахар произведен белорусскими производителями из свеклы, причем, информация о том, платят ли они пошлину при импорте сырца, закрыта», — отметил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов (цитата по ПРАЙМ ).

Исполнительный директор Ассоциации сахаропроизводителей «Белсахар» Федор Старостенко в недавнем комментарии TUT.BY опроверг данные подозрения. «Сахар-сырец, который ввозим и перерабатываем в сахар белый, никогда в Россию не поставляем, а вывозим за пределы нашего единого таможенного пространства. Поскольку в противном случае нам надо было заплатить пошлину 205 долларов за тонну, и поставки стали бы нам убыточными. Свекловичный сахар экспортируем в Кыргызстан, Россию, Казахстан», — сказал он.

На недавнем заседании совета ЕЭК в Казахстане белорусская сторона внесла свои предложения по поводу регулирования сахарного рынка. «Раз мы работаем в едином экономическом пространстве, то и правила должны быть для всех единые. Если платим пошлину, то все платим. Если не платим, то никто не должен платить», — сказал исполнительный директор ассоциации «Белсахар», которая объединяет четырех белорусских сахаропроизводителей.

Минсельхоз России имеет иное мнение. Его план мероприятий по стабилизации положения на рынке сахара, в частности, включает проведение мониторинга поступления на территорию стран ЕАЭС сахара из третьих стран, подготовку предложений по экспорту излишков российского сахара. В частости, предлагается предложить белорусской и казахской сторонам отказаться от импорта сахара-сырца из стран дальнего зарубежья и закупать российский свекловичный сахар для дальнейшей переработки. Кроме того, Минсельхоз предлагает ЕЭК изъять белый сахар из режима свободной торговли.

«Заводы должны работать рентабельно»

По словам участников рынка, о существующем положении дел было известно «не сегодня, а еще вчера и даже позавчера». «Почему именно сейчас поднят этот вопрос? Все просто. В России наблюдается перепроизводство, цены на сахар пошли вниз, и тут вспомнили, кого сделать крайними», — считают собеседники.

В прошлом сезоне Россия вышла на первое место в мире по производству свекловичного сахара (6,2 млн тонн), опередив такие страны, как Франция, США и Германия. Текущие мощности сахарных заводов обеспечивают переработку всей произведенной сахарной свеклы. В этом году посевные площади сахарной свеклы были увеличены на 6%. Как считают в Минсельхозе РФ, это позволит произвести до 52 млн тонн сахарной свеклы и соответственно до 6,5 млн тонн сахара. Ежегодная потребность РФ в сахаре составляет 5,6−5,8 млн тонн. Экспортный потенциал свекловичного сахара может составить порядка 700 тыс. тонн против 340 тыс. тонн в прошлом сезоне.





Представитель одного из российских сахарных заводов напомнил TUT.BY, что введение заградительных пошлин было благом для всех заводов Беларуси и России. Принцип «чем ниже цена на сырец на мировой бирже, тем выше пошлина, позволил сделать производство свекловичного сахара очень выгодным, поэтому его объемы резко возросли». «И тут мы рушим все эти наработки в угоду каким-то меркантильным интересам», — сетует он. В Беларуси ежегодное производство сахара составляет 600 тыс. тонн при уровне потребления около 370−380 тыс. тонн в год. Излишки идут на экспорт, преимущественно в Россию. «Но несмотря на наличие излишков на внутреннем рынке, Беларусь импортирует под 200 тыс. тонн сырца в год. И куда он идет? Не в третьи страны, а в Россию. Но пошлина явно не платится», — считает он. В 2016 году сахарные заводы Беларуси экспортировали своей продукции на 197,1 млн долларов.

В концерне «Белгоспищепром» заявляют, что страна импортирует минимальное количество сахара-сырца. Эти объемы не могут никак влиять на сахарный рынок в ЕАЭС в целом и на российских производителей в частности, считают в концерне. Годовой объем производства сахара в РФ составляет 6 млн тонн, тогда как годовой экспорт из Беларуси — около 230 тыс. тонн.

Белорусские сахарные заводы работают только на отечественной свекле 5−6 месяцев в год. И чтобы дозагрузить производственные мощности, завозится сахар-сырец. По информации TUT.BY, претензии российской стороны касаются поставок белорусского сахара, выработанного из сахара-сырца, в Россию и Беларусь, но без уплаты пошлин.

«Заявка на закупку сахара-сырца каждый год согласовывается на высоком уровне. Аналогично согласовывается и продажа сахара из „тросника“. Здесь нет никакой самодеятельности», — говорит участник сахарного рынка Беларуси. По его словам, такое решение принято в связи с тем, что сахарные заводы взяли кредиты на модернизацию и их надо обслуживать, «значит они должны работать рентабельно». «А от работы заводов зависят населенные пункты, где эти заводы располагаются. То есть решение принято комплексно и в интересах государства. А вот чьи интересы преследует министр [Александр] Ткачев, тут очень большой вопрос. Собственные или государственные? Потому что белорусские объемы [в России] - это мизер, они не могут повлиять на рынок в целом», — говорит собеседник.

Сахарный бизнес семьи Ткачева

В июне газета «Ведомости» сообщила , что компания семьи министра АлександраТкачева стала пятой по производству сахара России. Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева в 2016 году в три раза увеличил производство сахара до 270 тыс. тонн. Доля «Агрокомплекса» на сахарном рынке составила 4,7%.





Компания увеличила мощности предприятий, купив два сахарных завода. По итогам 2017 года производство сахара также должно возрасти, поскольку компания приобрела Кореновский сахарный завод.

В конце апреля стало известно, что «Агрокомплекс» стал четвертым среди крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России. Его земельный банк составляет 640 тыс. га на конец 2016 года.

Министр сельского хозяйства доказал правительству, что не оказывает никакого влияния на аграрный бизнес своих родственников, но за время его работы в министерстве этот бизнес заметно подрос, пишут « Ведомости ».

В 2016 году Ткачев заработал меньше других членов правительства РФ. Его доход составил 5,6 млн российских рублей.