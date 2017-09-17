Social Weekend представил новые уникальные проекты в Беларуси

16 и 17 сентября 2017 года в Минске прошел Хакатон в рамках республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend.

В эти выходные дни площадка собрала более 320 человек из самых разных профессиональных областей, а Хакатон стал одним из крупнейших не только в Беларуси. Маркетологи и программисты, PR-специалисты и физики, преподаватели, доктора и дизайнеры объединились для создания интереснейших проектов, отличительной чертой которых являлась социальная направленность.

На два дня стартап-хаб Imaguru превратился в рабочее пространство для 87 команд и их идей. В течение двух дней помимо непосредственной работы над проектами, все участники получили уникальную возможность поучаствовать в мастер-классах, skype-calls с международными экспертами, встретиться и пообщаться с менторами, а также приобрести коллег и новых друзей.

И, конечно же, не обошлось и без соревновательного духа, ведь призовой фонд Хакатона составил 6500 BYR. Этих денег хватит победителям для уверенных первых шагов реализации проектов.

Создание мобильного приложения для увлекательного изучения физики, упрощенная превентивная диагностика заболеваний глаз, блокчейн-платформы для госзакупок, некоммерческих организаций и товариществ собственников, использование VR-технологий для реабилитации после болезни - эти и многие другие проекты были проработаны на Хакатоне. К финалу и публичной защите были допущены 20 команд. Непростой выбор стоял перед членами жюри и меценатами, и после напряженной дискуссии было награждено 13 проектов.

Победителем стал проект, который завоевал как Гран-при, так и Приз зрительских симпатий. Проект Argus направлен на упрощение и автоматизацию процесса диагностики заболеваний глаза на ранних стадиях и как следствие снижение количества случаев, приводящих к слепоте. Глазное дно фотографируется камерой и на основании фотографии нейросеть делает заключение о состоянии. Идея была отмечена в номинации Юрия Зиссера (1500 BYN).

Проект “Папа-тренер” от авторов уже известного в республике и за ее пределами “Папа-зала” выиграл в номинации Юрия Мельничека. Поддержка пойдет на создание видеоконтента об эффективном общении и привитии ЗОЖ детям и их родителям.

Проект “STEM-3500”, предлагающий внедрить в школах Беларуси открытые площадки для изучения точных наук, программирования и инжиниринга, получил поддержку от Ассоциации “Наука для будущего”. А “Наука детям” предложила комплексное мобильное приложение, позволяющая изучать предмет взаимосвязано в трех аспектах (теория, задачи и видео с опытами и визуализацией физических процессов) и получила помощь от Валерия Остринского.

IT-школа Myfreedom в свою очередь окажет поддержку по разработке сервисов для проектов “Мир особенных детей” и “Живая традиция”. Кроме этого шесть проектов-участников прошли в Суперфинал Хакатона, который состоится через месяц, а еще двое - в четвертьфинал Десятого конкурса социальных проектов Social Weekend, минуя этап народного голосования.

Со всеми финалистами и наградами Хакатона вы можете ознакомиться на официальной странице и соцсетях конкурса.