Общество просило, но суд послушал МВД. Правозащитнице Тонкачевой не разрешили вернуться в Беларусь

Члены гражданского общества попросили, но суд Центрального района Минска сегодня отказал в досрочном возвращении правозащитницы Елены Тонкачевой в Беларусь. Об этом TUT.BY рассказала одна из заявителей, директор Центра правовой трансформации Ольга Смолянко.



Елена Тонкачева. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

У Елены Тонкачевой российское гражданство. Но она 30 лет прожила в Беларуси. В 2014 году МВД лишило ее вида на жительство и запретило три года въезжать в страну. В 2015-м ее окончательно депортировали.

Официальным основанием для депортации стали штрафы за превышение скорости. Правоохранительные органы посчитали, что такое поведение Тонкачевой «угрожает общественному порядку». Сама же Елена связывает свою высылку из страны с правозащитной деятельностью, которая не нравилась властям.

Елена Тонкачева оплатила штрафы и несколько раз сама обращалась в МВД с ходатайством, чтобы ей сократили срок депортации. Но каждый раз получала отказы.

— Несмотря на это, в процессе нашего суда МВД заявляло о том, что им неизвестно о желании самой Елены Тонкачевой вернуться в Беларусь. Как это возможно, если она три раза сама просила об этом, и последнее обращение было в июне, — сообщила подробности Ольга Смолянко.

В июле правозащитники и члены общественных организаций решили от своего имени обратиться в суд и добиться для Тонкачевой права вернуться в Беларусь.

— Нам было отказано Суд согласился с доводами МВД, которое выступало против сокращения срока депортации. По их мнению, для того, чтобы мы сами, как граждане Беларуси просили о въезде в страну Тонкачевой, нам нужна была доверенность от нее, — рассказала Ольга Смолянко.

Но такую мотивировку она считает необоснованной. По ее словам, члены гражданского общества выступали не представителями интересов Тонкачевой, а действовали исключительно в своих интересах.

— Елена Тонкачева — знаковая фигура в нашей стране, известная правозащитница. По нашему мнению, ее присутствие в Беларуси принесет больше пользы обществу, чем ее отсутствие. Но суд посчитал, что мы не имеем права на рассмотрение дела по существу, — пояснила Ольга Смолянко. — Важно, чтобы у нее была возможность вернуться в страну. А воспользоваться ей или нет, она уже сама решит.

Среди заявителей было 12 человек, представляющих различные правозащитные и общественные организации Беларуси.

Запрет на въезд Елене Тонкачевой в Беларусь истекает в феврале 2018 года.