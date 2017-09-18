Биткоин снова подорожал до $4 тыс.

МИНСК, 18 сен – Sputnik. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник 18 сентября подорожала до 4 тысяч долларов США, следует из данных торгов.



© AFP/ STEPHANE DE SAKUTIN Китай обвалил курс биткоина ниже $4 тыс.

Биткоин начал падение в начале месяца: криптовалюта на протяжении двух недель демонстрировала негативную динамику и достигла минимума 15 сентября – 3,1 тысячи долларов.

В воскресенье биткоин продолжил рост, а в понедельник вернулся к отметке в 4 тысячи долларов.

На бирже Bitfinex курс криптовалюты рос на 9,3% и торговался в районе 4 тысяч долларов.

Другие криптовалюты также показывают рост: Ethereum торговался в районе 293,6 доллара, Ripple – 19,02 цента, Bitcoin Cash – 473 долларов.

Первое место по капитализации традиционно занимает биткоин (BTC): она оценивается в 65,9 миллиарда долларов (48% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией 27,3 миллиарда долларов. На третьем месте – Bitcoin Cash с капитализацией 7,7 миллиарда долларов. На четвертом месте криптовалюта Ripple – ее капитализация составила 7,1 миллиарда долларов.