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Биткоин снова подорожал до $4 тыс.
18.09.2017 22:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен – Sputnik. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник 18 сентября подорожала до 4 тысяч долларов США, следует из данных торгов.
© AFP/ STEPHANE DE SAKUTIN
Биткоин начал падение в начале месяца: криптовалюта на протяжении двух недель демонстрировала негативную динамику и достигла минимума 15 сентября – 3,1 тысячи долларов.
В воскресенье биткоин продолжил рост, а в понедельник вернулся к отметке в 4 тысячи долларов.
На бирже Bitfinex курс криптовалюты рос на 9,3% и торговался в районе 4 тысяч долларов.
Другие криптовалюты также показывают рост: Ethereum торговался в районе 293,6 доллара, Ripple – 19,02 цента, Bitcoin Cash – 473 долларов.
Первое место по капитализации традиционно занимает биткоин (BTC): она оценивается в 65,9 миллиарда долларов (48% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией 27,3 миллиарда долларов. На третьем месте – Bitcoin Cash с капитализацией 7,7 миллиарда долларов. На четвертом месте криптовалюта Ripple – ее капитализация составила 7,1 миллиарда долларов.
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Криптовалюта на протяжении двух недель демонстрировала негативную динамику и достигла минимума 15 сентября – 3,1 тысячи доллара.
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