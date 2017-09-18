Мой район. Шабаны. «Все криминальные мифы о Шабанах — в прошлом, но если вы хотите приключений, то вы их здесь найдете»

— Сбор «синюг» под магазинами у нас, конечно же, есть. Но это имеет место быть во всех спальниках. Тут недалеко есть магазин, соединенный с кафе. Вот там любят собираться местные забулдыги. Кстати, кафе выглядит по меркам Шабанов очень презентабельно. Остальные маленькие магазины благополучно стали «Еврооптами», где есть охрана. Там они не собираются.

Кстати, я до сих пор удивляюсь тому, как здесь выживают вот эти маленькие магазины-ларьки. Несмотря на то, что здесь открылось много магазинов, в том числе и гипермаркет ProStore, эти магазинчики как-то выживают, пользуются популярностью у народа.

Что касается спортивной жизни в Шабанах, то сразу по приезду сюда я нашел недалеко от дома молодежный центр, где есть спортивный зал. Правда, оборудование там все старое, поэтому через некоторое время я нашел зал получше, но ближе к центру города. Никаких спортивных центров здесь нет. Этого, я считаю, району очень не хватает. Например, я бегаю по три раза в неделю. Я очертил для себя круг, по которому бегу, но он волей-неволей все равно проходит через автомобильную дорогу, что неудобно. Беговой дорожки, кончено, не хватает.

Ночного заведения, клуба в районе нет, кинотеатра, близлежащего торгового центра с одеждой тоже. Недавно открывшийся «МОМО» спасает ситуацию — в нем продают одежду, но этого все равно мало. Я здесь не провожу свободное время, а только ночую. Здесь нечего делать. Даже мест для прогулок нет. Знаете, где прогуливаются жители Шабанов? В мемориальном комплексе «Тростенец», который построен на месте одноименного концлагеря. Это единственное место в Шабанах, где сделаны дорожки, высажены растения — облагороженная территория, где можно прогуляться.

Школы, детские сады, поликлиника здесь есть. Однако, насколько я слышал, мест в детских садах не хватает. Одна из школ недавно была закрыта по техническим причинам. Кстати, она была нестарой, но находиться там было нельзя. Поликлиника здесь самая обычная. Обращаюсь я туда редко, но если и обращаюсь, то меня все устраивает. Не частная клиника, но врачи хорошие.

Что касается парковочных мест во дворах, то здесь, как и в любом дворе, который проектировался 20 лет назад, не предусмотрено размещение огромного количества автомобилей. Плюс можно заметить, что дворы забиты машинами даже днем, что говорит о том, что на работу люди добираются на общественном транспорте. Кстати, интересно, что я часто вижу во дворах припаркованные «Мерседесы» -класса — нелогично для Шабанов.