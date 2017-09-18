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Реальные доходы населения снова упали – на 0,5% за семь месяцев
19.09.2017 09:34 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен — Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения за январь-июль снизились на 0,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в сообщении Национального статистического комитета.
Как ранее сообщал Sputnik, реальные доходы населения показывают снижение с начала года, хотя от месяца к месяцу темпы падения замедляются. Так, в январе они упали на 4,5%, в январе-феврале — на 3,2%, в январе-марте — на 2,2%, в январе-апреле — на 1,5%, в январе-мае — на 1,2%, в январе-июне — на 0,8%. За 2016 год реальные денежные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет.
По данным Белстата, в общем объеме денежных доходов за семь месяцев на долю оплаты труда пришлось 62,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, заняли 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 24,2%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,5%.
Ранее министр экономики Беларуси Владимир Зиновский заявлял, что осенью реальные денежные доходы населения перестанут снижаться и выйдут на положительную динамику. "Я думаю, что мы в ближайшем будущем, например, по сентябрю, может быть, по ноябрю, выйдем на положительные результаты денежных доходов населения, и это очень важный процесс", — сказал Зиновский.
Правительство прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Он рассчитывается путем деления номинальных темпов роста располагаемых денежных доходов на индекс потребительских цен за соответствующий временной период.
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Реальные доходы белорусов не могут преодолеть падение с начала года, хотя осенью, по расчетам Минэкономики, они должны были выйти на положительную динамику.
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