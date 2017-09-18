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Автоколонна российских политических активистов с флагами проехала через центр Минска

19.09.2017 09:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Автоколонна активистов пророссийской организации «национально-освободительное движение» (НОД) проехала вечером 19 сентября через центр Минска, сообщает корреспондент "Радыё Свабода".


Фото: svaboda.org

Колонна из семи автомобилей, украшенных партийной символикой и флагами, георгиевскими лентами и изображениями президента России Владимира Путина, без препятствий проехала через весь город.

Идеология НОД строится на радикальной антилиберальной, антиамериканской риторике и идеях восстановления СССР. Движение активно поддерживает Путина, решение России о присоединении Крыма, сепаратистов в вооруженном конфликте на Донбассе.

В этом году в марте организация объявила «Всероссийский гуманитарный автопробег» Великая Россия", цель которого — сбор гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей Украины с посещением «святых мест национально-освободительной борьбы русского / советского / российского народа по отстаиванию суверенитета Отечества».


Фото: svaboda.org

На сайте организации отмечается необходимость согласования движения автопробега «Большая Россия» с местными властями, а также наличие местного сопровождения. При этом, в списке пунктов акции Минск не значится, а сами участники признались, что приехали в Беларусь инкогнито. Утром они планируют провести богослужения в «одном из населенных пунктов под Минском».


Фото: svaboda.org

Руководит НОДом депутат Госдумы РФ Евгений Федоров — член партии «Единая Россия». В ноябре 2012 года он создал и возглавил НОД, который первым делом начал противостояние с оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным — ключевой фигурой протестов на Болотной площади. В интернете Федоров приобрел скандальную славу после того, как назвал певца Виктора Цоя «агентом ЦРУ».


Фото: svaboda.org

Сегодня движение имеет представительства едва ли не в каждом регионе России. В Беларуси организация официально не зарегистрирована, но имеет несколько общин в соцсетях. 4 февраля 2017 года семь активистов НОД провели несанкционированный пикет на площади Независимости в Минске, за который, по словам участников, их не наказали.

 
Теги: Минск
 
 
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Автоколонны активистов пророссийской организации "национально-освободительное движение" (НОД) проехала вечером 19 сентября через центр Минска.

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