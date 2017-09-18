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Предприятия Чижа и Муравьева оказались в списке налоговых должников

19.09.2017 09:52 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 сен — Sputnik. Предприятия известных в Беларуси бизнесменов Юрия Чижа, Александра Муравьева и Алексея Ваганова оказались в списках должников по уплате налогов.

Как свидетельствуют данные МНС, задолженность перед бюджетом по уплате налогов имеется у компании "Акватрайпл", которая входит в состав группы компаний "Трайпл", принадлежащей известному бизнесмену Юрию Чижу.

Предприятия Чижа и Муравьева оказались в списке налоговых должников
© Фото: Дмитрий Брушко / TUT.by
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Также в списках неплательщиков компания "РосинтехГрупп", принадлежащая Александру Муравьеву. Руководил компанией брат осужденного бизнесмена Сергей Муравьев, который в ходе процесса был освобожден в зале суда.

Еще один известный должник — компания-застройщиr "Лада-Омс-Инжениринг", принадлежащая Алексею Ваганову, известному своими проектами в автомобильном бизнесе.

В должниках и компания "Минселко" турецкого бизнесмена Суди Озкана. Принадлежащий этой компании развлекательный комплекс "Журавинка" в центре Минска недавно был выставлен на продажу.

В десятке самых крупных налогоплательщиков белорусской столицы — ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", ЗАО "Белорусская нефтяная компания", РУП "Минскэнерго", ИООО "Лукойл Белоруссия", ООО "Табак-инвест", унитарное предприятие "Велком", ЗАО "Минский завод виноградных вин", СООО "МТС", ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт", ОАО "МИНСК КРИСТАЛЛ" — управляющая компания холдинга "МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП".

В МНС также отметили, что на долю крупнейших плательщиков по итогам января-августа пришлось 2,3 миллиарда рублей, что на 4% больше, чем в том же периоде прошлого года. Уплаченные этими компаниями налоги обеспечили почти треть доходной части бюджета белорусской столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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