Последняя статистика от Белстат

Национальный статистический комитет рассказал о реальных доходах населения, промышленном и сельскохозяйственном производстве, а также внутренней торговле Беларуси в августе.

Денежные доходы

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе – июле текущего года составили 99,5% к уровню января – июля 2016 года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,5%.

Промышленное производство

В январе – августе объем промышленного производства в текущих ценах составил 58,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 106,1% к уровню января – августа 2016 года, в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» – 103,5%, «Обрабатывающая промышленность» – 106,6%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 105,3% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 99,2%.

Индекс промышленного производства за август 2017 года к августу 2016 года составил 106,8%, к июлю 2017 года – 105,8%.

В 12 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь – август 2017 года достиг или превысил уровень января – августа 2016 года. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 23%), производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 15,5%), производстве химических продуктов (на 13,4%), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 11,4%).

Сельское хозяйство

В январе – августе 2017 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 10,2 млрд. рублей и по сравнению с январем – августом 2016 года увеличилось в сопоставимых ценах на 3,6%. В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 9,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 4,9% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На 1 сентября 2017 года в сельскохозяйственных организациях республики насчитывалось 4,3 млн голов крупного рогатого скота, что по сравнению с соответствующей датой предыдущего года больше на 1,3%, в том числе коров – 1,4 млн голов (на 0,3% больше). Численность свиней составила 2,9 млн. голов (на 1,5% больше).

Развитие внутренней торговли

В январе – августе 2017 г. оптовый товарооборот составил 48,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 102,1% к уровню января – августа 2016 года.

Розничный товарооборот в январе – августе 2017 года составил 25,1 млрд рублей, или 101,9% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2016 года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,7% розничного товарооборота республики, составил 22 млрд рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе – августе 2017 года составил 1,3 млрд рублей, или 100,3% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.