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Нацбанк: уровень инфляции по году составит 6-7%, возможность снижения ставок еще есть
19.09.2017 11:50 — Новости Экономики | Tut.by
Инфляция по итогам 2017 года не превысит прогнозных значений, а ставка рефинансирования будет снижаться и дальше, пусть и не такими темпами. Об этом журналистам заявил заместитель председателя Нацбанка Сергей Калечиц.
«Инфляция в Беларуси по итогам года не превысит 6−7%, что оставляет возможность для дальнейшего снижения ставки рефинансирования, хотя и не такими темпами, как ранее», — заявил Сергей Калечиц.
Он отметил, что в этом направлении Нацбанком уже проделана большая работа.
«Снижение инфляции — основное условие дальнейшего снижения ставок. Кроме того, важно состояние кредитного и депозитного рынка», — отметил заместитель председателя Нацбанка.
Напомним, в этом году Нацбанк Беларуси уже семь раз снижал ставку рефинансирования с 17% до 11,5%. Ставка падала каждый раз на 1%, но в августе в Нацбанке
Возможности дальнейшего поступательного снижения процентных ставок в экономике будут определяться вероятностью и величиной реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5% в 2020 году), считает регулятор.
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"Снижение инфляции - основное условие дальнейшего снижения ставок. Кроме того, важно состояние кредитного и депозитного рынка", - отметил заместитель председателя...
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