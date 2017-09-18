МАРТ объявил конкурс на выбор импортеров алкоголя на 2018 год

МИНСК, 19 сен — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли объявило открытый конкурс на выбор импортеров алкогольной продукции с правом ее ввоза в республику в 2018 году.

В прошлом году лицензии получили 28 компаний — на одну меньше, чем в 2016 году. Не смогла получить лицензию компания "Акватрайпл" опального бизнесмена Юрия Чижа. В этом году "Акватрайпл" фигурирует в перечне министерства по налогам и сборам как должник перед бюджетом по уплате налогов и сборов.

Как отмечается в сообщении МАРТ, заявители на конкурс должны указать в заявлении не только свои реквизиты и перечень планируемой к ввозу алкогольной продукции, но и сведения об отсутствии у них в последние полгода задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет.

Затраты на организацию и проведение конкурса обязаны будут возместить победители.

В 2016 году в Беларусь импортный алкоголь поставляли 29 компаний, в том числе представители ритейла (Евроторг и Табак-Инвест) и производители (Минск Кристалл, Минский завод виноградных вин и др.). Входящая в холдинг Чижа "Трайпл" компания "Акватрайпл" поставляла в Беларусь виноградные и игристые вина, а также коньяк.

В 2017 году алкоголь поставляют эти же компании, за исключением "Акватрайпла".

Исключительное право государства на импорт алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта введено в Беларуси декретом президента взамен квотирования импорта этой продукции. Юридические лица, реализующие данное право государства, определяются по результатам открытых конкурсов.

В июне 2011 года правительство республики предоставило Минторгу полномочия ежегодно определять перечень алкогольных напитков, относящихся к видам, на осуществление импорта которых не распространяется исключительное право государства. В этот перечень входит элитный алкоголь.