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"Вернули 100 млн долларов, но динамики нет". К возврату валюты в страну подключили Совбез
19.09.2017 12:36 — Новости Экономики | Tut.by
Власти Беларуси активизировали работу по возврату просроченных долгов из-за рубежа. Проблемный вопрос вынесен на рассмотрение Совета безопасности. Потому что более 500 млн долларов зависли на счетах иностранных контрагентов, а белорусские предприятия вынуждены из-за этого брать кредиты. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.
Сегодня при генпрокуроре проходит совещание с руководителями госорганов и компаний по поводу сокращения дебиторки и возврата валютной выручки в страну. На следующей неделе в посольстве Беларуси в Москве пройдут встречи с руководителями дилеров белорусских предприятий, которые остаются одним из основных источников внешней просроченной дебиторской задолженности. В октябре поступившую информацию аккумулируют на совещании в Совете безопасности и примут соответствующие решения.
Открывая совещание Александр Конюк отчитался о проделанной работе, которая дала свои результаты. Но проблема не решена.
В частности, прокурорами в первом полугодии 2017 года в целях устранения выявленных нарушений и недопущения их в дальнейшем вынесен 51 акт прокурорского надзора, 61 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 13 — к материальной. «Разработаны методические рекомендации направленные на исключение рисков неуплаты, в защиту интересов белорусских предприятий предъявляются иски, возбужден ряд уголовных дел в отношении лиц, которые мошенническим путем завладели продукцией, налажено международное сотрудничество. Принятые меры позволили вернуть в хозяйственный оборот предприятий около 100 млн долларов. Однако оснований для успокоенности нет. Сумма внешней просроченной дебиторской задолженности
В беседе с журналистами Конюк сказал, что понимает, что «в экономической деятельности присутствуют риски, когда контрагент может прогореть, обанкротиться и так далее», но генпрокурора «больше волнует криминогенная составляющая, когда сделка изначально заключается мошенническая, выявляются
Следственный комитет продолжает расследование
По неофициальной информации, в числе «лидеров» по просроченной дебиторке — предприятия Минпрома. Как
Одна из основных проблем заключается, по мнению Конюка, «в отсутствии надлежащего контроля со стороны предприятий за своими субъектами товаропроизводящих сетей». «Я недавно был на „Белвесте“. Там стоит мощная айтишная система, где каждая пара обуви на учете. Система, конечно, стоит дорого, но, может, нужны такие траты», — отметил Конюк.
Основная часть сегодняшнего совещания осталась закрытой для прессы. Известно, что с отчетами должны были выступить руководители Министерства промышленности, концерна «Белнефтехим», Минского тракторного завода, МАЗа, «Белшины», антикризисный управляющий «Мясо-молочной компании». Помимо Александра Конюка, им предстояло держать ответ перед замглавы Администрации президента Николаем Снопковым, главой Следственного комитета Иваном Носкевичем, вице-премьером Владимиром Семашко и заместителем госсекретаря Совета безопасности Андреем Втюриным.
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Власти Беларуси активизировали работу по возврату просроченных долгов из-за рубежа. Проблемный вопрос вынесен на рассмотрение Совета безопасности.
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