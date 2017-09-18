|
Нацбанк о запрете валютных привязок в договорах: Это вопрос не одного дня, но это правильно
19.09.2017 12:49 — Новости Экономики | Tut.by
Подготовленный в Беларуси законопроект, предусматривающий
«В идеале нужно уходить от привязки к иностранной валюте во всех сферах — это и исчисление различных платежей если не в валюте, то в привязке к курсу валюты. Поэтому такая инициатива сегодня рассматривается. Это вопрос не одного дня. Он требует всестороннего обсуждения. Но, мы считаем, это правильно», — заявил Сергей Калечиц.
Он напомнил, что Нацбанк достаточно настойчиво проводит политику дедолларизации экономики, ведь этот уровень сложился очень высоким. Это касается и использования иностранной валюты как средства накопления, и как средства платежа. В Беларуси действовал ряд разрешений на использование иностранной валюты для отдельных субъектов и направлений деятельности, но сегодня новые разрешения не выдаются, а старые —
«Мы понимаем: чтобы усилить роль национальной валюты нужно обеспечить ее стабильность. Сегодня для этого делается все необходимое, и результат этой работы мы видим. Безусловно, есть и еще одна составляющая — уход от разрешений и преференций, которые получали некоторые отрасли и предприятия. Речь именно об использовании иностранной валюты», — пояснил зампред правления.
Как ранее сообщалось, белорусы еще год назад более 80% своих банковских сбережений
Запретить валютные привязки в Беларуси планируется, изложив в новой редакции ст. 298 Гражданского кодекса и ст. 11 Банковского кодекса. Финансовое выражение обязательств между резидентами предполагается оставить исключительно в белорусских рублях. Также планируется изменить подходы к формированию тарифов, сборов, ставок — они тоже будут выражаться только в белорусских рублях, без использования обменного курса для индексирования. Недовольство проектом уже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подготовленный в Беларуси законопроект, предусматривающий отказ от использования валютных привязок в договорах вызвал бурное обсуждение и критику со стороны...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии