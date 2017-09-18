Нацбанк о запрете валютных привязок в договорах: Это вопрос не одного дня, но это правильно

Подготовленный в Беларуси законопроект, предусматривающий отказ от использования валютных привязок в договорах вызвал бурное обсуждение и критику со стороны некоторых участников рынка. Но в Нацбанке, предпринимающем активные действия по дедолларизации экономики, уверены, что это может стать шагом в правильном направлении, заявил журналистам зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц в кулуарах конференции высокого уровня Организации экономического сотрудничества и развития по финансовому просвещению.



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«В идеале нужно уходить от привязки к иностранной валюте во всех сферах — это и исчисление различных платежей если не в валюте, то в привязке к курсу валюты. Поэтому такая инициатива сегодня рассматривается. Это вопрос не одного дня. Он требует всестороннего обсуждения. Но, мы считаем, это правильно», — заявил Сергей Калечиц.

Он напомнил, что Нацбанк достаточно настойчиво проводит политику дедолларизации экономики, ведь этот уровень сложился очень высоким. Это касается и использования иностранной валюты как средства накопления, и как средства платежа. В Беларуси действовал ряд разрешений на использование иностранной валюты для отдельных субъектов и направлений деятельности, но сегодня новые разрешения не выдаются, а старые — не продлеваются .

«Мы понимаем: чтобы усилить роль национальной валюты нужно обеспечить ее стабильность. Сегодня для этого делается все необходимое, и результат этой работы мы видим. Безусловно, есть и еще одна составляющая — уход от разрешений и преференций, которые получали некоторые отрасли и предприятия. Речь именно об использовании иностранной валюты», — пояснил зампред правления.

Сергей Калечиц напомнил, что кроме дедолларизации регулятор активно работает в направлении либерализации валютного рынка. В частности, уже в 2018 году в Беларуси планируется отказаться от обязательной продажи валютной выручки.

Как ранее сообщалось, белорусы еще год назад более 80% своих банковских сбережений хранили в иностранной валюте . Сейчас они постепенно переводят их в рубли. По данным на 1 июля, доля рублевых вкладов достигла 26,9% против 19,3% годом ранее.

Запретить валютные привязки в Беларуси планируется, изложив в новой редакции ст. 298 Гражданского кодекса и ст. 11 Банковского кодекса. Финансовое выражение обязательств между резидентами предполагается оставить исключительно в белорусских рублях. Также планируется изменить подходы к формированию тарифов, сборов, ставок — они тоже будут выражаться только в белорусских рублях, без использования обменного курса для индексирования. Недовольство проектом уже высказывали девелоперы , считая, что такой запрет увеличит риски и негативно скажется на ситуации на рынке недвижимости.