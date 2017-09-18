Нацбанк откажется от требования обязательной продажи валюты

МИНСК, 19 сен – Sputnik. Национальный банк Беларуси подтвердил свое намерение отказаться в будущем от требования обязательной продажи части валютной выручки резидентами республики, сообщил корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Нацбанк до конца года не изменит денежно-кредитную политику

В Беларуси предприятия-экспортеры обязаны продавать часть валютной выручки на Белорусской валютно-фондовой бирже. Между тем эта норма противоречит условиям создания единого финансового рынка в ЕАЭС. Ранее Нацбанк заявлял, что готов в ближайшие несколько лет уйти от такой практики.

Как пояснил во вторник в беседе с журналистами заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, правительство и банк поэтапно осуществляют план дедолларизации экономики, эти мероприятия рассчитаны до 2020 года. Отказаться от обязательной продажи части валютной выручки Нацбанк обещал уже в 2018 году.

"Он (план – Sputnik) предусматривает ряд мероприятий, касающихся того, что если внутри нашей экономики должна использоваться преимущественно национальная валюта, то, с другой стороны, важным фоном для этого должна быть возможность свободно для внешних расчетов приобретать и использовать валюту без каких-либо ограничений. Предусматривается и постепенная отмена обязательной продажи валюты, и облегчение доступа к покупке валюты, и отмена целевого направления", – сказал Калечиц.

Он подчеркнул, что в конечном итоге в Беларуси будут полностью либерализированы валютные отношения.

Калечиц также проинформировал, что в планах Нацбанка – отказаться от валютной привязки в договорах между резидентами страны. Он отметил, что до сих пор действовал ряд разрешений для отдельных субъектов, для некоторых направлений деятельности использовать валюту.

"Рассматривается такая инициатива, но это вопрос не одного дня. Она требует всестороннего обсуждения. Но в целом, мы считаем, что это было бы правильно – рассмотреть такую инициативу", – сказал Калечиц.

При этом зампред правления Нацбанка обратил внимание, что есть и вторая составляющая работы по дедолларизации. Это уход от таких разрешений, от каких-то преференций, которые получали некоторые отрасли, предприятия, имея возможность использовать иностранную валюту.

"И мы в этом направлении работаем. В идеале считаем, что нужно уходить от привязки к иностранной валюте во всех остальных моментах – это и исчисление различных платежей, даже если не в валюте, то в привязке к этой валюте", – подчеркнул Калечиц.