Всемирная неделя предпринимательства пройдет в Беларуси с 13 по 19 ноября

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная неделя предпринимательства пройдет в седьмой раз в Беларуси с 13 по 19 ноября текущего года. Об этом сообщил сегодня журналистам координатор Всемирной недели предпринимательства в Беларуси Евгений Пугач, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема недели предпринимательства в Беларуси в этом году - стартапы. Мероприятия, приуроченные к неделе предпринимательства, начнутся задолго до ее проведения. В октябре в областных центрах страны для местных предпринимателей пройдут мастер-классы о том, как работать со стартапами и развивать инновации. Запланировано участие как белорусских, так и зарубежных спикеров.

Неделю откроет VII Международный форум предпринимательства, посвященный теме "Синергия. Стартапы и корпорации". На форуме будут обсуждаться новые инновационные стратегии бизнеса, финансовые инструменты для поддержки бизнеса и т.д. Состоится вручение премии "Ментор года".

Как отметил заместитель председателя правления ОАО "Банк развития Беларуси" Иван Вареница, форум является уникальной площадкой, которая обеспечивает максимальный охват аудитории, интересной для Банка развития, госорганов, состоявшихся предпринимателей и стартапов. "Мы рады участвовать в форуме и неделе предпринимательства и приветствуем все возможные варианты, которые появятся в результате дискуссий на этой площадке. Банк развития готов к партнерским отношениям и сейчас, и в будущем", - подчеркнул он.

В программе недели предпринимательства также детский фестиваль "Я - будущий предприниматель" и День инвестора, который будет насыщен лекциями и практическими мастер-классами для инвесторов и бизнес-ангелов.

Участниками мероприятий недели предпринимательства станут гости из США, Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии, Испании, Германии, Финляндии, Израиля и других стран.

Всемирная неделя предпринимательства проводится более чем в 160 странах мира и помогает 20 млн людей реализовать свой потенциал благодаря участию в 95 тыс. мероприятий. Беларусь присоединилась к проведению Всемирной недели предпринимательства в 2011 году и стала 137 страной - участницей крупнейшей предпринимательской инициативы в мире.

Мероприятия Всемирной недели предпринимательства в Беларуси пройдут при поддержке Министерства экономики. Партнерами выступают ОАО "Банк развития Беларуси" и Агентство США по международному развитию (USAID).-0-