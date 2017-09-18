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Президент: мы даем беспрецедентную свободу бизнесу

19.09.2017 14:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 сен — Sputnik. Беларусь будет среди ведущих государств в сфере либерализации условий для ведения бизнеса, заявил во вторник во время встречи с директором Национального центра законодательства и правовых исследований Вадимом Ипатовым президент республики Александр Лукашенко.

Как ожидается, вскоре будет принят пакет документов о либерализации условий для ведения бизнеса в Беларуси. Изменения будут внесены в кодексы, а ряд ведомств уже смягчили свои требования к предпринимателям. После принятия пакета документов, уверен Лукашенко, Беларусь будет среди мировых лидеров по условиям ведения бизнеса.

Ответственность оставить

"Мы даем большую свободу нашему бизнесу. Беспрецедентную свободу и льготы — идите, работайте. С другой стороны — жесточайшая ответственность за нарушения", — заявил во вторник президент.

Глава государства призвал не допустить того, чтобы власти "продекларировали ответственность субъектов хозяйствования, юридических лиц, ремесленников и прочих за нарушения, а на самом деле вторым нормативным правовым актом — законом — перечеркнули все это: свобода полная — ответственности мало или ее нет".

Штрафы сократить

При выработке нормативных правовых актов по развитию предпринимательства представители бизнес-сообщества жаловались на непомерно тяжелые штрафы и другие административные наказания, напомнил глава государства.

"Вы предлагаете эти штрафы существенно уменьшить по определенным статьям, сократить сферу применения практики конфискации имущества", — отметил Александр Лукашенко.

Как рассказали в пресс-службе президента, также будут закреплены условия привлечения организаций к административной ответственности и расширен перечень оснований для освобождения от нее при условии устранения нарушений. Кроме того, из законов исключат невостребованные на практике составы нарушений.

Нормы введут в действие до 1 октября

"Давайте обсудим этот проект закона, который должен быть рассмотрен в парламенте. К 1 октября, как обещали, мы должны ввести эти нормы в действие. Уложимся или нет?" — обратился с вопросом к Ипатову Лукашенко.

По словам руководителя центра, основная задача законопроекта — "обеспечить разумный и справедливый баланс". Взыскания должны быть соразмерны причиненному ущербу, но выплата штрафов не должна приводить к ликвидации предприятий и сдерживанию деловой инициативы.

Экономическую же безопасность должны обеспечивать административные санкции, отметил Ипатов.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что при предоставлении свободы бизнесу необходимо оставлять жесточайшую ответственность за нарушения.

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