Россия повышает акцизы на топливо, в Беларуси решение пока не принято

МОСКВА, 19 сен – Sputnik. Ставки акцизов на топливо в России в 2018 году будут повышены дважды – с 1 января и с 1 июля, каждое повышение составит 50 копеек, такое решение было принято правительством РФ на заседании в понедельник 18 сентября.

Как сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов, поступления в федеральный бюджет от реализации данной меры составят 40 миллиардов российских рублей.

"Сегодня мы рассматривали бюджет и среди доходов федерального бюджета учтены предложения по увеличению акцизов постепенно – на 50 копеек с января и июля следующего года", – сказал Силуанов.

Он отметил, что в настоящее время реализуются и будут реализовываться крупные планы по строительству новых автомобильных дорог, инфраструктуры, в первую очередь, в Крыму, в Калининграде, на Дальнем Востоке. "Поэтому для реализации этих решений было предложено использовать в качестве источника увеличение акцизов, и эти деньги пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры", – добавил Силуанов.

"Цифра следующая – общий объем повышения акцизов на 50 копеек по дизелю и по бензину оценивается в примерно 40 миллиардов рублей", – отметил глава Минфина.

Повышение акцизов на топливо является исключительно мерой регулирования внутреннего рынка. У Минска и Москвы нет взаимных обязательств по унификации ставок акцизов, в отличие от ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые с территории Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Белорусские НПЗ ждут нового Налогового кодекса

В Беларуси ставки акцизов на топливо ежегодно утверждаются поправками в Налоговый кодекс. Этот документ в пакете с бюджетом принимает в двух чтениях белорусский парламент, а затем соответствующий закон подписывает глава государства.

Проект изменений и дополнений в Налоговый кодекс был опубликован для общественного обсуждения в июле этого года.

Согласно предложениям Минфина, ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо могут вырасти на 10% в 2018 году.

Так, ставки акциза на автобензин, не соответствующий классу 5, предлагается повысить в два этапа с текущих 527,37 рубля до 580,11 рубля за тонну, на бензин класса 5 – с 306,17 рубля до 336,79 рубля за тонну.



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Ставки акциза на дизельное топливо, не соответствующее классу 5, предлагается повысить с 226,73 рубля до 249,4 рубля за тонну, на дизтопливо класса 5 – с 167,67 рубля до 184,44 рубля за тонну, на биодизель – с 38,60 рубля до 42,46 рубля за тонну.

Также документом предусмотрен двухэтапный рост ставок акциза на газ, используемый в качестве автомобильного топлива.

В 2017 году было принято решение сохранить ставки акцизов на топливо на уровне прошлого года. Такая мера была принята для того, чтобы поддержать финансовое состояние белорусских НПЗ, которые испытывают сложности из-за налогового маневра в нефтяной сфере в РФ (стоимость нефти для Беларуси из-за этого выросла на 100 долларов за тонну), а также из-за снижения стоимости нефтепродуктов на мировом рынке.

При этом изначально на 2017 год также обсуждалось возможное повышение ставок акцизов.

Будет ли поддержано предложение властей в этом году, пока неизвестно.