Лукашенко: предприниматели сами просят жесткого контроля над ними

Александр Лукашенко заслушал сегодня доклад министра экономики Владимира Зиновского по вопросу повышения роли Совета по развитию предпринимательства при президенте.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко высказался в пользу снятия административных барьеров, что должно повлечь усиление ответственности бизнеса.

“Вы предлагаете принять решения по Совету по развитию предпринимательства при президенте, чтобы он был более вовлечен в процессы, которые происходят в среде предпринимателей. Особенно когда мы меняем какие-то правила или появляются новые правила, чтобы совет мог вносить предложения, обсуждать эти предложения в правительстве, министерствах, ведомствах. Хорошая норма, я с ней согласен: если совет вносит предложение в правительство, оно обязательно должно быть рассмотрено. Я согласен с повышением роли совета. Мы должны еще раз посмотреть на состав этого совета и сделать его действенным инструментом", - сказал Александр Лукашенко.

Он также отметил, что в стране снимают почти все барьеры, но с ИП будет особый спрос за нарушения.

“Мы снимаем практически все барьеры. С другой стороны, я требовал жесточайшую ответственность бизнесменов, руководителей компаний за результат, за то, что происходит у них в фирмах. Допустил какие-то просчеты, не дай бог, погибли люди - собирайся и иди в тюрьму. А как иначе: вот вам свобода и никакой ответственности? Нет”, - подчеркнул Лукашенко, сообщив также, что встречался с предпринимателями, которые выразили свое согласие не ужесточение ответственности за проступки.

“И меня уже многие предупреждают: смотрите не уйдите от контроля за нами. Если вы не хотите потерять управляемость в экономике и, дословно говорю, породить в стране бардак, контроль должен быть. Я против излишнего контроля, но надо оставить те контрольные функции, которые нужны государству”, - сообщил президент.

Президент Беларуси также поддержал предоставление субъектам агроэкотуризма права оказывать дополнительные услуги, в том числе проводить свадьбы, банкеты, юбилеи.

"Я бывал в таких агроэкоусадьбах и видел, как отдыхают там люди. И это вполне нормальные заработки. Но запрещали проводить банкеты, свадьбы и т.д. Сейчас предлагается убрать эти запреты. Если людям там удобно провести день рождения или свадьбу, пусть проводят", - сказал Александр Лукашенко.