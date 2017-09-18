Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду получили более 80% потребителей

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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период получили уже более 80% потребителей, сообщил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время заседания Президиума Совета Министров, на котором обсуждался соответствующий вопрос, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно в сентябре мы рассматриваем вопрос готовности к работе в осенне-зимний период. Все знают, какие требования предъявляются к качеству и своевременности выполнения подготовительных работ - это залог надежного и бесперебойного функционирования экономики и обеспечения комфортных условий проживания людей. Сегодня мы имеем чуть лучше результаты, чем за аналогичный период прошлого года. Например, на 14 сентября паспорта готовности получили 80,2% потребителей, год назад их было 71,2%", - отметил премьер-министр.

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