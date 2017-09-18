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ЛДП: Следующие парламентские выборы должны пройти по пропорционально-мажоритарной системе

19.09.2017 16:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Следующие выборы в Палату представителей, которые состоятся не позднее 10 сентября 2020 года, должны пройти по пропорционально-мажоритарной системе, заявил первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич 19 сентября на пресс-конференции в Минске.


Олег Гайдукевич. Фото: TUT.BY

«Мы уже выступали с инициативой совместить местные выборы с проведением референдума, на котором в том числе рассмотреть вопрос о переходе на пропорционально-мажоритарную систему проведения парламентских выборов. У властей еще есть возможность рассмотреть наше предложение и назначить референдум», — сказал он.

Либерально-демократическая партия, заявил Гайдукевич, «на практике убедилась», что депутаты должны избираться в том числе по партийным спискам. «За непартийным депутатом ничего не стоит, кроме его района или города. За депутатом же от ЛДП стоит вся партия, весь наш авторитет и все наши связи. К нашему депутату (заместитель председателя партии Анатолий Хищенко был избран депутатом Палаты представителей в 2016 году) обращаются со всей страны», — сказал он.

Гайдукевич считает, что приход в парламент партийных кандидатов мог бы решить и вопрос государственной идеологии. «Единую идеологию, как показывает время, выработать нельзя. Но у каждой партии есть своя идеология, которую они в случае перехода на пропорционально-мажоритарную систему смогли бы представлять в парламенте. Да, партийная система несовершенна, но ничего лучшего пока не придумали», — отметил он.

Политик заявил, что сейчас «очень много» депутатов поддерживают переход на голосование по партийным спискам, есть такие люди и во власти. «Реформировать страну можно или через революцию, или с помощью альтернативной системы. Революции нам не нужны, а вот альтернативная система нужна стране. Она нужна и власти, которая должна быть заинтересована, чтобы на выборах все бурлило, а потом — тишь да гладь», — считает он.

Люди хотят иметь альтернативу на выборах, подчеркнул Гайдукевич. «Самое страшное, когда альтернативы нет, когда выборы проходят с заранее известным результатом», — сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Люди хотят иметь альтернативу на выборах, подчеркнул Гайдукевич. "Самое страшное, когда альтернативы нет, когда выборы проходят с заранее известным результатом", -...

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