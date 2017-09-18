Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду получили более 80% потребителей

Во время заседания

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период получили уже более 80% потребителей, сообщил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время заседания Президиума Совета Министров, на котором обсуждался соответствующий вопрос, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно в сентябре мы рассматриваем вопрос готовности к работе в осенне-зимний период. Все знают, какие требования предъявляются к качеству и своевременности выполнения подготовительных работ - это залог надежного и бесперебойного функционирования экономики и обеспечения комфортных условий проживания людей. Сегодня мы имеем чуть лучше результаты, чем за аналогичный период прошлого года. Например, на 14 сентября паспорта готовности получили 80,2% потребителей, год назад их было 71,2%", - отметил премьер-министр.

При этом готовность теплоисточников составляет 76,5% (на аналогичную дату 2016-го - 62,5%).

"Однако нам еще есть над чем работать. Есть вопросы, которые не решаются годами. Например, который год мы не можем завершить модернизацию котельных, имеющих повышенных расход топлива и электроэнергии", - обратил внимание Андрей Кобяков. На начало 2017 года в стране насчитывалось 14 таких котельных. Эту работу планируется завершить в текущем году, кроме одной котельной в Могилевской области.

Среди других проблемных вопросов, поднятых премьер-министром на заседании, был и перерасход тепловой энергии на ее транспортировку в тепловых сетях по отдельным районам в жилищно-коммунальном хозяйстве. К примеру, при норме 12% во втором квартале 2017 года в Ляховичском ЖКХ Брестской области потери теплоэнергии составили 23,1%, Дрибинском ЖКХ Могилевской области - 21,4%, Кохановском ЖКХ Витебской области и Свислочском ЖКХ Гродненской области - по 20,3%. "И по некоторым другим ЖКХ ситуация не лучше. Вопрос: кто за это нагретый окружающий воздух будет платить? Хотелось бы услышать от компетентных должностных лиц, когда мы разберемся с этим расточительством", - заявил он.

Также Андрей Кобяков упомянул такие проблемные темы, как исправность приборов учета системы регулирования отопления и горячего водоснабжения, расчистка просек воздушных линий электропередачи и прилегающего к ним леса от опасных деревьев и насаждений, а также вопрос задолженности за торфяное и древесное топливо.

Как напомнил первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой, детальный комплекс мероприятий и заданий, позволяющий обеспечить бесперебойную и устойчивую работу экономики в предстоящий отопительный сезон был утвержден постановлением Совета Министров №450 от 13 июня. "По результатам анализа информации о проделанной работе можно говорить о том, что мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду в целом выполняются в установленные сроки", - констатировал он.

Дмитрий Крутой также сообщил, что в стране на 14 сентября созданы запасы топлива в следующих объемах: топочный мазут - 395 тыс. т при задании 385 тыс. т (темп роста 102,4% к заданию на 1 октября), объем запасов древесного топлива на складах организаций Минлесхоза - 635 тыс. куб. м при задании 616 тыс. куб. м (103,2% к заданию). Организациями жилищно-коммунального хозяйства заготовлено 1,6 млн куб. м древесного топлива, или 90% к заданию на 1 октября. "Здесь за две недели предстоит дозаготовить 182 тыс. куб. м - по заверению Минжилкомхоза и Минлесхоза проблем с этим не будет", - резюмировал он.-0-