МИНСК, 19 сен — Sputnik. Белорусские товаропроводящие сети за рубежом являются основным источником внешней просроченной дебиторской задолженности, заявили в Генпрокуратуре страны.

Под председательством генерального прокурора Александра Конюка в Минске прошло совещание, на котором были обсуждены вопросы сокращения внешней просроченной дебиторской задолженности и возврата валютной выручки в республику.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра РБ Владимир Семашко, заместитель главы Администрации президента Николай Снопков, заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин, председатель СК Иван Носкевич, министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, зампред КГК Владимир Кухарев, руководители ряда других ведомств, Минского городского и областных исполнительных комитетов.

"Динамика внешней просроченной дебиторской задолженности не претерпела серьезных изменений: ее общая сумма составляет более 500 миллионов долларов США", — заявил на совещании Конюк.

По его словам, в первом полугодии благодаря прокурорам удалось вернуть в хозяйственный оборот предприятий 100 миллионов долларов "дебиторки", но надо вернуть еще 500 миллионов.

Конюк подчеркнул, что одним из основных источников внешней просроченной дебиторской задолженности являются собственные товаропроводящие сети.