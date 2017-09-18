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Прокуроры вернули в страну $100 млн "дебиторки", надо - еще $500 млн
19.09.2017 16:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен — Sputnik. Белорусские товаропроводящие сети за рубежом являются основным источником внешней просроченной дебиторской задолженности, заявили в Генпрокуратуре страны.
Под председательством генерального прокурора Александра Конюка в Минске прошло совещание, на котором были обсуждены вопросы сокращения внешней просроченной дебиторской задолженности и возврата валютной выручки в республику.
В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра РБ Владимир Семашко, заместитель главы Администрации президента Николай Снопков, заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин, председатель СК Иван Носкевич, министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, зампред КГК Владимир Кухарев, руководители ряда других ведомств, Минского городского и областных исполнительных комитетов.
"Динамика внешней просроченной дебиторской задолженности не претерпела серьезных изменений: ее общая сумма составляет более 500 миллионов долларов США", — заявил на совещании Конюк.
По его словам, в первом полугодии благодаря прокурорам удалось вернуть в хозяйственный оборот предприятий 100 миллионов долларов "дебиторки", но надо вернуть еще 500 миллионов.
Конюк подчеркнул, что одним из основных источников внешней просроченной дебиторской задолженности являются собственные товаропроводящие сети.
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На совещание по вопросам сокращения дебиторской задолженности в Генпрокуратуру были приглашены вице-премьер Семашко, министры, представители Совбеза и...
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