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От чего откажется Нацбанк в рамках плана дедолларизации
19.09.2017 17:56 — Новости Экономики | БДГ
В реализации плана по дедолларизации национальной экономики Национальный банк Беларуси инииирует отказ от валютной привязки в договорах, обязательной продажи части валютной выручки предприятиями и отмену ограничений на покупку валюты.
Об это сообщил журналистам глава правления Нацбанка Беларуси Сергей Калечиц.
По его словам, в настоящее время регулятор активно проводит деятельность в направлении дедолларизации отечественной экономики.
Он отметил необходимость обеспечения стабильности национальной валюты для максимального ухода от иностранной.
Представитель Нацбанка сообщил, что среди мер, принимаемых регулятором, также отмена валютной привязки к заключаемым договорам и отказ от ограничений на покупку валюты.
Нацбанк инициирует указание в договорах сумм платежей только в белорусских рублях и возможность покупки без целевого направления.
Калечиц отметил, что работа в указанных направлениях будет вестись постепенно и займет некоторое время.
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В реализации плана по дедолларизации национальной экономики Национальный банк Беларуси инииирует отказ от валютной привязки в договорах, обязательной продажи...
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