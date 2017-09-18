От чего откажется Нацбанк в рамках плана дедолларизации

В реализации плана по дедолларизации национальной экономики Национальный банк Беларуси инииирует отказ от валютной привязки в договорах, обязательной продажи части валютной выручки предприятиями и отмену ограничений на покупку валюты.

Об это сообщил журналистам глава правления Нацбанка Беларуси Сергей Калечиц.

По его словам, в настоящее время регулятор активно проводит деятельность в направлении дедолларизации отечественной экономики.

Он отметил необходимость обеспечения стабильности национальной валюты для максимального ухода от иностранной.

Представитель Нацбанка сообщил, что среди мер, принимаемых регулятором, также отмена валютной привязки к заключаемым договорам и отказ от ограничений на покупку валюты.

Нацбанк инициирует указание в договорах сумм платежей только в белорусских рублях и возможность покупки без целевого направления.

Калечиц отметил, что работа в указанных направлениях будет вестись постепенно и займет некоторое время.