ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От чего откажется Нацбанк в рамках плана дедолларизации

19.09.2017 17:56 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В реализации плана по дедолларизации национальной экономики Национальный банк Беларуси инииирует отказ от валютной привязки в договорах, обязательной продажи части валютной выручки предприятиями и отмену ограничений на покупку валюты.

Об это сообщил журналистам глава правления Нацбанка Беларуси Сергей Калечиц.

По его словам, в настоящее время регулятор активно проводит деятельность в направлении дедолларизации отечественной экономики.

Он отметил необходимость обеспечения стабильности национальной валюты для максимального ухода от иностранной.

Представитель Нацбанка сообщил, что среди мер, принимаемых регулятором, также отмена валютной привязки к заключаемым договорам и отказ от ограничений на покупку валюты. 

Нацбанк инициирует указание в договорах сумм платежей только в белорусских рублях и возможность покупки без целевого направления.

Калечиц отметил, что работа в указанных направлениях будет вестись постепенно и займет некоторое время.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В реализации плана по дедолларизации национальной экономики Национальный банк Беларуси инииирует отказ от валютной привязки в договорах, обязательной продажи...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Прокуроры вернули в страну $100 млн "дебиторки", надо - еще $500 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика