«Не совпали графики», — так газете «Коммерсантъ» объяснили то, что президенты Беларуси и России будут наблюдать за учениями «Запад-2017» по отдельности. Каждый на своей территории. Понятно, что такое объяснение вряд ли имеет что-то общее с реальной причиной. В таком решении лидеров двух стран читается, скорее, политическое послание. Кому оно направлено: друг другу или зарубежным партнерам — TUT.BY спросил у военных экспертов и политологов.



Александр Лукашенко и Владимир Путин на учениях «Запад-2013». Фото: Reuters

Лидеры Беларуси и России совместно инспектировали «Запад» прошлых лет. И всем казалось, что сложившейся практике ничто не помешает и на этот раз. Тем более, накануне учений пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал , что президенты вместе посетят один из полигонов на территории России.

— Это было бы на руку Беларуси. Потому что после этой информации создавалось впечатление, что стороны не хотят создавать дополнительной напряженности вокруг этих учений. Геополитически это было продуманное решение, учитывая внимание Запада к этим маневрам, — считает политолог Валерий Карбалевич.

Но это геополитическое решение смотрелось бы странно на том фоне, что «Запад-2017» принимает именно наша страна. Поездку Лукашенко в Россию без ответного визита Путина к нам западные эксперты могли бы расценить по-своему. Мол, в Беларуси разыгрывается спектакль для наблюдателей, а в РФ проходят реальные маневры.

— Формально, то, что происходит в Беларуси и России — это разные мероприятия. Но тут значение имеет то, как все выглядит со стороны. Это представляется как одно большое учение с разными эпизодами, — говорит руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников. — Поездка Лукашенко в РФ означала бы то, что белорусская армия является частью российской военной машины. Тогда разговаривать с Минском по вопросам региональной проблематики смысла нет. Об этом нужно разговаривать с Москвой.



Александр Лукашенко и Владимир Путин на учениях «Запад-2013». Фото: Reuters

При этом визит Владимира Путина в Беларусь мог вызвать дополнительную напряженность в отношениях Беларуси с Западом. Там вряд ли ставят под сомнение заявление Минобороны, что наша страна не собирается ни на кого нападать. А вот планы России никому не известны.

— Появление обоих президентов на полигонах вместе заметно бы повышало статус учений, их значимость, и соответствовало бы тем опасениям, которые в преддверии маневров высказывались на Западе. Вероятно, российского президента испугала возможная резкая реакция Запада и, как следствие, дальнейшее обострение отношений, — прокомментировал TUT.BY отсутствие Путина на белорусских полигонах источник, знакомый с ситуацией.

Понятно, что визит президентов на «Запад-2017» — это статусная вещь. Ведь то, что мы видим в новостях или на открытых полигонах — это всего лишь красивая картинка. Действительно важные тренировочные маневры и испытания проходят в закрытых условиях. А реальный сценарий учений знают лишь руководители армий. И для того, чтобы узнать, куда направлены стрелки на военных картах, ни Лукашенко, ни Путину не нужно ехать на полигоны. Они это и без того знают.

— Если бы Путин и Лукашенко встретились в Беларуси и во время этой постановки с нашей территории были запущены российские дальние стратегические бомбардировщики, то, конечно, поднялась бы информационная волна из Польши и стран Балтии, что происходит отработка применения ядерного оружия по соседним странам. И в Украине бы эту тему тоже подхватили, — анализирует Андрей Поротников.



Александр Лукашенко и Владимир Путин на учениях «Запад-2013». Фото: Reuters

Не исключено, что из-за двусторонних консультаций официальные представители президентов не озвучивали планы главнокомандующих вплоть до самых учений. После начала «Запада» выяснилось, что лидеры пересмотрели графики. 15 сентября пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт сказала , что Александр Лукашенко поедет на один своих из полигонов. Путина тоже приглашали. Но письмо осталось без ответа.

Владимир Путин накануне посетил полигон в Ленинградской области, Александр Лукашенко завтра собирается в Борисовский район.

Военный обозреватель Александр Алесин уверен, что тот сценарий учений, который разыгрывается в Беларуси, направлен исключительно на внутреннюю защиту и не представляет внешней угрозы.

— Это первые учения «Запад», на которых разыгрываться сценарий гибридной войны. Это когда внешний противник старается достичь своей цели на другой территории руками своих сторонников внутри той страны, объясняет Александр Алесин. — Но это то, что происходит на белорусских полигонах. Россия, похоже, разыгрывает как-то иной сценарий на своей территории и стреляет «Искандером» на максимальную дальность. Насколько можно понять из российских СМИ, то они считают, что в РФ происходи главные учения. А в Беларуси что-то идет параллельно.

По его мнению, Путин ждал Лукашенко у себя и не собирался ехать в Беларусь. А решение нашего президента инспектировать учения на домашних полигонах — свидетельство того, что стороны не договорились по принципиальным вопросам.

Эксперт не исключает, что Владимир Путин на это обиделся. В качестве доказательства он приводит историю с российской танковой армией, которую уже после начала учений подняли по тревоге, чтобы перебросить Беларусь. Несмотря на опровержение, на сайте Минобороны РФ новость висит дол сих пор.



