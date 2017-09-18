Доля МАЗа на российском рынке новых грузовиков упала до 5%

Минский автомобильный завод по итогам лета занимает 7−8 место по продажам на российском рынке новых грузовых машин. Хотя ранее прочно входил в первую тройку. Такие данные приводит аналитического агентство « Автостат », которое специализируется на изучении рынка транспортных средств России.



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Согласно данным агентства, в августе 2017 года объем рынка новых грузовых автомобилей в РФ составил около 7,8 тыс. единиц, что на 65,3% больше, чем годом ранее.

Лидером рынка грузовиков по-прежнему остается российский производитель КамАЗ, на долю которого в прошлом месяце пришлась третья часть от общего объема (34%). В количественном выражении это соответствует 2,6 тыс. штук — на 49,5% выше результата годичной давности. На втором месте располагается другой российский бренд — ГАЗ, показатель которого составил 691 автомобиль (+1,8%). Замыкает первую тройку немецкий MAN (610 шт.), объем рынка которого вырос в 3,7 раза. В пятерку лидеров августа также попали немецкий Mercedes-Benz (561 шт.; +162,1%) и шведская Scania (527 шт.; +180,3%).

Стоит отметить, что в первой десятке все бренды демонстрируют положительную динамику. Причем у пяти марок в этом плане отмечен трехзначный показатель (DAF, Volvo, Scania, Mercedes, MAN). Самый большой «рывок» в продажах совершил DAF (+407,1%).

Рост продаж продемонстрировал и МАЗ, реализовавший 349 машин. По сравнению с августом прошлого года количество регистраций у белорусского завода увеличилось на 4,5%. По итогам августа среди самых продаваемых брендов МАЗ занял лишь восьмое место.

За январь-август позиции белорусского завода не намного лучше (седьмое место). За это время было зарегистрировано 2307 МАЗов (рост +13,1%). В итоге доля Минского автозавода на российском рынке грузовиков упала с 6,5% до 5%.

Гендиректор МАЗа Дмитрий Катеринич объяснял снижение доли на российском рынке тем, что многие западные компании создали в России сборочные производства и «решили проблему с попаданием в госпрограммы субсидирования». МАЗ «этим похвастаться не можем». Хотя на МАЗах «2400 позиций имеют российское происхождение».